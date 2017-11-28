28 ноября 2017 года

Регионы получили правила по разделу «любительских» квот

Правительство утвердило для региональных органов госвласти правила распределения квот для организации любительского и спортивного рыболовства. Действовать новый порядок начнет с 1 апреля следующего года.

Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2017 г. № 1420, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения обусловлены поправками в закон о рыболовстве: с 1 апреля 2018 г. меняется система распределения квот для всех видов рыболовства.

Предусматривается, что заявитель – юрлицо или индивидуальный предприниматель – должен, в частности, иметь действующий договор на участок для любительского и спортивного рыболовства. Заявки на распределение квот направляются в орган исполнительной власти субъекта РФ с 1 января по 1 сентября года, предшествующего году организации рыбалки (на 2019 г. – с 1 апреля по 1 сентября 2018 г.).

Заявка направляется в письменном виде непосредственно, почтовым отправлением, по электронной почте или через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Региональный орган исполнительной власти должен в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки принять решение о приеме ее к рассмотрению или об отказе. После принятия решения заявителя надо уведомить в течение одного рабочего дня. В случае отказа заявку можно направить повторно до окончания установленного срока.

Перечни получивших квоты заявителей с выделенными им объемами, а также «отказников» орган исполнительной власти субъекта утверждает в течение 15 рабочих дней со дня распределения ОДУ Росрыболовством по видам квот. После утверждения список в течение трех дней должен быть опубликован на сайте регионального ведомства.

Также правила содержат формулу расчета квот на случай, если общий объем, запрошенный в заявках, будет меньше лимита, выделенного региону на любительскую рыбалку.

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