29 ноября 2017 года

В столице НАО продолжат «вылов» металлолома

В 2018 г. в Нарьян-Маре продолжат очистку водоемов от брошенных судов. В нынешнем году удалось извлечь и утилизировать треть «подводного флота».

Мероприятия проводятся в рамках приоритетного регионального проекта «Чистая страна» с 2017 г. Как сообщили Fishnews в окружном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК, в будущем году на подъем и утилизацию брошенных судов планируется выделить 2 млн рублей из бюджета НАО (в 2017 г. – 1,5 млн рублей).

В 2018 г. предполагается утилизировать не менее 34 объектов. Ожидается, что 20 судов будет убрано за счет средств округа, 4 бесхозных объекта мэрия примет в свою собственность для дальнейшей утилизации, еще 10 единиц «подводного флота» уберут его владельцы.

В текущем году с акватории и прибрежной полосы озера Качгорт убрано и утилизировано 35 объектов (13 из них убрали собственники судов и земельных участков, 22 судна ликвидированы за счет средств окружного бюджета). В результате из Нарьян-Мара вывезено около 3 тыс. тонн металла.

Всего в границах Нарьян-Мара и пригородного поселка Искателей было выявлено 94 брошенных судна (ранее сообщалось о 93). В 33 случаях собственники плавсредств установлены, в 19 - не найдены. Остальные объекты не подлежат восстановлению и признаны металлоломом.

Fishnews