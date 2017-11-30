30 ноября 2017 года

В Ненецком округе «нарезали» новые участки для промысла

Власти Ненецкого автономного округа сформировали 24 новых участка для прибрежного, промышленного и традиционного рыболовства. РПУ расположены в акваториях Баренцева и Карского морей, а также на реках и озерах.

«Нарезал» участки департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, для дальнейшего согласования материалы будут направлены в Росрыболовство. Определены границы пяти РПУ для прибрежного рыболовства в акватории Карского и Баренцева морей, семи – для традиционного рыболовства на реке Печора, а также двенадцати – для промышленного рыболовства на реках Печора, Коротаиха, озере Голодная губа и других озерах.

После согласования в Росрыболовстве, участки выставят на открытый конкурс. Сроки пользования каждым участком определят непосредственно перед объявлением торгов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, все участки сформированы по предложениям граждан, индивидуальных предпринимателей, юрлиц, а также на основании заключений Северного филиала ПИНРО.

В окружную комиссию по определению границ рыбопромысловых участков помимо сотрудников профильного департамента входят представители рыбинспекции, Центра природопользования и охраны окружающей среды НАО, регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй», природного заповедника «Ненецкий», а также Заполярного района.

В октябре администрация НАО также сообщала о формировании 20 новых участков для промышленного и традиционного рыболовства.

Fishnews