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В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Фото пресс-службы АтлантНИРО

ИКААТ приняла допмеры по регулированию запасов тунцов

В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Были приняты дополнительные меры по регулированию запасов синего и длинноперого тунцов, акулы-мако и меч-рыбы.

На сессии присутствовало более 630 делегатов из 44 стран-членов ИККАТ, четырех сотрудничающих стран, наблюдатели от двух государств, шести международных и 23 неправительственных организаций. В составе российской делегации в заседаниях приняли участие представители Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии и ВНИРО.

Делегаты рассмотрели отчеты и материалы Комитета ИККАТ, в выработке заключительных документов по состоянию запасов, распределению и динамике численности, распределению квот и промыслового усилия для тунцов и сопутствующих видов. Особое внимание уделили состоянию запасов тунцов, традиционно эксплуатируемых отечественными судами, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

– Совместно с делегациями других стран специалисты наших институтов участвовали в рассмотрении и утверждении рекомендаций Научного комитета по исследованиям и статистике (SCRS) по запасам тунцов, которые были оценены в 2017 году. В список запасов, по которым выполнены базовые оценки, входили четыре единицы запаса тунцов и запасы видов, сопутствующих тунцовому промыслу, – меч-рыбы и акул, – рассказал директор АтлантНИРО Константин Бандурин.

Он обратил внимание, что одним из главных достижений 25-й сессии администрация ИККАТ считает принятие дополнительных мер по регулированию запасов синего и длинноперого тунцов, акулы-мако и меч-рыбы Атлантического океана.

Также на сессии обсудили отчет комитета по финансовым и административным вопросам. При рассмотрении бюджета на 2018 г. российская делегация добилась снижения годового взноса для нашей страны. При заявленном администрацией ИККАТ повышении годового взноса на 15%, для России он будет, напротив, уменьшен на 7% от уровня 2017 г.

Кроме того, российская делегация участвовала в обсуждении и принятии мер по совершенствованию отчетности и проведению работ странами-членами ИККАТ. Были рассмотрены и утверждены в первой редакции поправки к Конвенции ИККАТ, проведены выборы председателя комиссии, его заместителей и исполнительного секретаря.

Следующая сессия комиссии состоится в 2018 г. в Хорватии.

Fishnews

  • В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • В Марокко прошла 25-я ежегодная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ). Фото пресс-службы АтлантНИРО
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