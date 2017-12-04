04 декабря 2017 года

Страны договорились о моратории на рыбалку в центре Арктики

Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.

30 ноября в Вашингтоне завершились переговоры между представителями «арктической пятерки» – Канады, Дании (Гренландии), Норвегии, России и США, а также КНР, Японии, Исландии, Республики Корея и ЕС. Стороны приняли историческое решение, одобрив проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральных районах Северного Ледовитого океана.

Речь идет об акватории площадью около 2,8 млн кв. км, расположенной за пределами 200-мильных экономических зон арктических государств. В настоящее время коммерческий лов здесь не ведется, однако таяние многолетних льдов в Арктике частично открывает этот район для судов. Хотя предпосылок для возникновения промышленного рыболовства в центре Северного Ледовитого океана в ближайшем будущем ученые не видят, участники соглашения выбрали предосторожный подход к управлению рыбными промыслами.

Важной частью соглашения является совместная программа научных исследований и мониторинга, в ходе которой будет вестись сбор информации об экосистемах арктического региона и возможных запасах морских биоресурсов. До появления достоверных научных данных и принятия механизма правового регулирования рыболовства открытые воды Арктики будут закрыты для рыбалки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в тексте проекта учтена позиция российской делегации. В частности, в соглашении будет отражена особая роль прибрежных государств региона. Предполагается, что решения, касающиеся недопущения промысловых судов в район открытого моря Северного Ледовитого океана, а также других мер по этому вопросу, будут приниматься всеми странами коллективно на основании консенсуса.

По мнению экспертов, два с лишним года, в течение которых велась разработка проекта соглашения, – это очень небольшой срок, особенно с учетом количества договаривающихся сторон. Соглашение станет логичным продолжением декларации, подписанной «арктической пятеркой» в Осло в июле 2015 г.

Участники переговоров продолжат работу над юридическим оформлением текста соглашения. Ожидается, что официально оно может быть подписано летом 2018 г.

Fishnews