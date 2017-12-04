04 декабря 2017 года

Сахалинские рыбаки рассказали депутатам об угрозах

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.

Последствия, к которым может привести исключение краба из общей системы распределения долей квот, рассмотрели на заседании комитета Сахалинской областной думы по экономическому развитию 4 декабря. С предложением обсудить вопрос, всколыхнувший рыбную отрасль, к депутатам обратился руководитель ассоциации Максим Козлов. Для предприятий региона крабовый промысел имеет особое значение, отметил представитель отраслевого сообщества.

«Отказ от базового принципа перезакрепления долей квот способен нанести серьезнейший удар по инвестиционным программам предприятий (в том числе в сфере обновления флота и развития береговой переработки). Под угрозой оказываются и социальные проекты, которые реализуют компании», – заявил Fishnews президент ассоциации.

Компании в рыбном хозяйстве многопрофильные, они занимаются добычей не только краба, но и других объектов, поэтому ситуация с крабовым ресурсом отражается на всей отрасли, отметил он. Важнейший аспект: исключение даже одного объекта из общей системы расшатывает ее.

Рыбацкое объединение попросило поднять вопрос на ближайшем заседании думы и высказаться в поддержку предприятий области, направив руководству страны обращение о недопустимости пересмотра базового принципа закона о рыболовстве.

Ранее Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области также обратилась к главе региона Олегу Кожемяко.

Региональные депутаты решили поддержать рыбаков и направить обращение в адрес помощника президента Андрея Белоусова, Министерства сельского хозяйства РФ, Росрыболовства, сенатора от Сахалинской области Юрия Архарова.

Fishnews