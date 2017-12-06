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Калининградский порт. Фото пресс-службы регионального правительства

Калининградской ОЭЗ продлили жизнь

Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок работы особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2045 г. Предусматриваются и другие изменения. Предполагается, что новый документ поможет в реализации потенциала региона.

Глава государства Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе президента, предусматривается включение в состав ОЭЗ региона примыкающих к его территории внутренних морских вод и территориального моря России. Срок функционирования особой экономической зоны решено продлить до 31 декабря 2045 г.

Для иностранцев, прибывающих в туристических или деловых целях, устанавливается упрощенный порядок оформления въездных виз, в том числе оформление электронных виз. Предусмотрены и другие изменения.

Предполагается, что новый закон поможет в развитии экономического потенциала Калининградской области, привлечении инвестиций и упрощении предпринимательской деятельности в ОЭЗ региона.

Fishnews
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