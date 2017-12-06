06 декабря 2017 года

Всероссийский съезд рыбаков соберется в 2018 году

Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья поддержал инициативу ВАРПЭ и отраслевого профсоюза о Всероссийском съезде рыбаков. Провести его планируется 27 февраля 2018 г. в Москве. Отрасль рассчитывает, что участие в съезде примет президент России Владимир Путин.



Напомним, III Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства проходил в Москве в феврале 2012 г. – впервые после десятилетнего перерыва. На одной площадке тогда собрались представители всех основных рыбохозяйственных бассейнов страны. Одной из ключевых рекомендаций съезда стало увеличение срока, на который будут закреплены доли квот вылова после 2018 г., причем с соблюдением исторического принципа распределения.

В следующем году впервые доли квот будут закрепляться на 15 лет. Чтобы недостатки, пробелы законодательства не привели к краху отрасли, нужно собраться и сообща обсудить все вопросы, считает президент АРПП Георгий Мартынов. Это особенно важно в свете того, что в последнее время появились предпосылки для нарушения исторического принципа предоставления прав на вылов. Руководитель ассоциации подчеркнул, что процесс распределения должен быть открытым для рыбацкого сообщества. Участие представителей бизнеса в профильной рабочей группе и комиссии должно стать одним из вопросов съезда, считает президент ассоциации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники заседания остановились и на резонансных предложениях, которые были направлены главе государства по крабовым квотам. Решено подготовить обращение о незыблемости исторического принципа к премьер-министру и президенту, а также коллегам по отраслевому сообществу.

Fishnews