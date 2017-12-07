Новости
Председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир КРУГЛОВ, заместитель гендиректора Выборгского судостроительного завода Андрей ПОПОВ, президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ, замдиректора АТФ Николай НАЗАРЕНКО

Рыбакам не вытянуть аукционы и инвестиции

Изменение правил доступа к ресурсу на примере крабовых квот приведет к сворачиванию инвестиционных программ предприятий, потерям для судостроения и других смежных отраслей и сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Потери для рыбаков

На пресс-конференции 6 декабря президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев назвал инициативу по изъятию крабовых квот из общей системы распределения долей экономическим цунами, угрожающим рыбной отрасли. Руководитель ВАРПЭ указал, что перезаключение действующих договоров, причем на очень длительные сроки, – это обычная практика, «существующая во всех отраслях, связанных с добычей природных ресурсов», где аукционы проводятся лишь единожды.

«В рыбной отрасли изначальные аукционы состоялись 15 лет назад, массовые, сплошные, как коллективизация. Затем проходили точечные аукционы. В целом на этих аукционах рыбопромышленные предприятия заплатили свыше 2,5 млрд долларов за право добычи ВБР», – озвучил общую цифру Герман Зверев.

Возглавляющий Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков обратил внимание, что рыбодобывающие компании обычно не сосредоточены на одном ресурсе, а строят работу на комплексной основе. «Изъятие одного сегмента из этого общего котла квот приведет к пагубным последствиям для каждой отдельной компании и отрасли в целом», – предупредил он.

Рыбаки всерьез опасаются и нового передела в отрасли с использованием административного ресурса. В этом случае крабовые квоты могут быть только первой ласточкой. «Может ли это распространиться на другие ресурсы? Безусловно», – считает Александр Дупляков. Ведь в законе о рыболовстве особый статус крабов не пропишешь, значит, норма будет отсылочной, а решение по объектам будет принимать конкретный чиновник.

«Это главный риск, потому что аппетит приходит во время еды. Сейчас крабы, потом лососи, потом другие ценные объекты», – перечислил руководитель ассоциации краболовов. Это огромный риск для всей отрасли, уверен он.

Печальный опыт аукционов начала 2000-х наглядно продемонстрировал нежелательность их применения в рыболовстве. «Мы только пару-тройку лет назад избавились от негативных процессов, которые породили эти аукционы», – напомнил Александр Дупляков, отметив, что «у государства есть иные механизмы изъятия прибыли», которые надо применять.

Аукционный механизм поставит претендентов на квоты в неравные условия, добавил Герман Зверев. Во-первых, малейшие сомнения в надежности исторического принципа тут же ограничат доступ рыбакам к банковским кредитам. Во-вторых, действующие предприятия, уже с приличной долговой нагрузкой, не смогут полноценно принимать участие в торгах.

Потери для судостроителей

Беспокойство рыбаков разделяют и судоверфи. Заместитель гендиректора Выборгского судостроительного завода Андрей Попов рассказал, что на сегодняшний день внутри страны рыбаками заказано уже более 40 судов, в том числе для крабового промысла. В сегменте гражданского судостроения это значительная часть портфеля заказов для заводов.

Представитель верфи указал, что строительство новых судов – это «долгосрочные инвестиции, которые требуют детального просчета по окупаемости, это инвестиции, которые требуют понятных правил игры». «С нашей точки зрения, это большой фактор риска, причем не только в сегменте судов для добычи краба», – полагает Андрей Попов. Он признал, что «ряд новых контрактов, которые были фактически уже на выходе, и по другим видам промысла сегодня поставлены на паузу до разрешения этой ситуации».

По словам Германа Зверева, предварительные заказы рыбопромышленных компаний на строительство судов уже сейчас оцениваются примерно в 50 млрд рублей. Однако возможный пересмотр базового принципа закона о рыболовстве просто «сметет все инвестиционные проекты».

Общая кредиторская задолженность в отрасли поставляет порядка 70 млрд рублей. По оценкам ВАРПЭ, в случае принятия «крабовой инициативы» по меньшей мере девять предприятий не смогут выполнить обязательства перед банками. Под большим вопросом окажется реализация крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, в том числе по строительству компактной судоверфи на юге Приморья, развитию портовой инфраструктуры и логистики, наращиванию холодильных мощностей. Многим предприятиям придется отказаться от судов, строительство которых уже началось.

По прогнозу Росрыболовства, общая стоимость инвестиционных проектов отрасли на ближайшие десять лет планировалась на уровне 600 млрд рублей. «Если эта базовая норма будет сломана, то вы легко можете делить инвестиционный прогноз на десять», – утверждает Герман Зверев.

На Северном бассейне только один Северо-Западный рыбопромышленный консорциум строит четыре крупнотоннажных траулера на Выборге, имеет подписанный контракт еще на шесть краболовных судов и планирует построить две фабрики по переработке – в Мурманске и в Архангельске. «Это примерно полмиллиарда евро. Можете представить, как мы должны рассчитывать наш бюджет дальше, если участвовать в аукционах», – привел пример капитан промысла, заместитель директора Архангельского тралового флота Николай Назаренко.

Потери для государства

Главный аргумент в пользу аукционов – быстрое пополнение бюджета, но по факту доход государства может оказаться в разы ниже ожиданий. Почти 25 млрд рублей, которые принес в казну крабовый аукцион в мае, выглядят заманчиво. Однако эксперты не раз указывали, что ресурс был сильно переоценен. Финальную стоимость квот и в ВАРПЭ, и в Ассоциации добытчиков краба охарактеризовали как «рыночный пузырь» и усомнились в возможности окупить вложения по некоторым лотам даже за десятилетний срок. Но покупатели-то рассчитывали на исторический принцип и грядущий 15-летний период.

Как подсчитали в ВАРПЭ, аукционы по реализации примерно 60 тыс. тонн крабов принесут в чистом виде самое большее 90-95 млрд рублей выручки. Поскольку круг участников с деньгами будет ограничен, конкуренция вряд ли достигнет накала майских торгов.

По словам Александра Дуплякова, кулуарно обсуждается, что на аукционах за крабовые квоты планируется выручить порядка 250 млрд рублей. Это немногим меньше выручки всей отрасли, а не только крабовиков, за 2016 г. и в четыре раза больше общей отраслевой прибыли. «С экономической точки зрения получить такие деньги за аукционы – абсурд», – говорит руководитель ассоциации.

В то же время прогнозируемые потери для государства только по налогам за десять лет составят не менее 180 млрд рублей. Социальные последствия встряски первыми ощутят приморские регионы. Если инициатива будет принята, то уже в ближайший год предприятиям на Дальнем Востоке придется рассчитать минимум 3000 человек плавсостава, констатировал Александр Дупляков. «Эти люди будут поставлены перед фактом своего увольнения в 2019 году. Потому что не все компании смогут найти деньги и участвовать в аукционе, а даже если будут участвовать, – купить эти квоты. Соответственно люди потеряют работу», – отметил он.

Изменится и характер бизнеса. «Слом базовых принципов, отмена или ревизия тех основ, на которых сейчас построено рыболовство, приведет к тому, что значительная часть отрасли будет вести себя по принципу «живем одним днем», – предостерег Герман Зверев. – Какой смысл откладывать деньги? Какой смысл инвестировать в строительство? Зачем, если все это может быть отнято».

Чтобы в этой ситуации обеспечить контроль за сохранением водных биоресурсов, который сейчас в значительной степени обеспечивается за счет добросовестности и ответственности бизнеса, государству придется увеличить расходы на содержание Пограничной службы. «Это повлечет за собой серьезные издержки государства. Я не стал их добавлять в тот баланс, о котором сказал: 180 млрд – потеря, 90 млрд – выигрыш. Но если посчитать с карандашом в руках все плюсы и минусы, думаю, что провалы, убытки для государственной казны будут еще более существенными», – резюмировал президент ВАРПЭ.

Fishnews

  • Председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир КРУГЛОВ, заместитель гендиректора Выборгского судостроительного завода Андрей ПОПОВ, президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ, замдиректора АТФ Николай НАЗАРЕНКО
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ
  • Заместитель гендиректора Выборгского судостроительного завода Андрей ПОПОВ
  • Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ
  • Председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир КРУГЛОВ
  • Заместитель директора Архангельского тралового флота Николай НАЗАРЕНКО
    •
    НазадМетки: варпэдальний востоккрабмурманскросрыболовствосудостроение

    Похожие новости

    07 декабря 2017 года

    Сахалинская ассоциация высказалась за снижение барьеров

    Предложения по изменению правил рыболовства для судов, доставляющих уловы в свежем и охлажденном виде, своевременны и отвечают практике промысла, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

    Отечественный вылов приблизился к отметке в 4,5 млн тонн

    На 6 декабря российские пользователи добыли более 4 млн 463 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 109,9 тыс. тонн, или на 2,5%, выше уровня прошлого года.

    Отрасли предстоит определиться с повесткой съезда

    Представители отрасли готовы рассмотреть на IV Всероссийском съезде рыбаков острые вопросы, волнующие профессиональное сообщество. В ближайшее время планируется обсудить с Росрыболовством организационные моменты, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

    Россия и Япония сверили рыбные планы

    В Москве завершила работу 34-сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству. Стороны договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г.

    Инспектор спас трех рыбаков

    Сотрудник рыбоохраны Охотского теруправления Росрыболовства Иван Рогатных спас трех тонущих рыбаков. Беда случилась во время лососевой путины, о геройском поступке инспектора его руководству сообщила полиция.

    06 декабря 2017 года

    Госдума поддержала поправки по «прибрежке» во втором чтении

    Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.

    Лента новостей

    07 декабря 2017 года

    Сахалинская ассоциация высказалась за снижение барьеров

    Предложения по изменению правил рыболовства для судов, доставляющих уловы в свежем и охлажденном виде, своевременны и отвечают практике промысла, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

    Отечественный вылов приблизился к отметке в 4,5 млн тонн

    На 6 декабря российские пользователи добыли более 4 млн 463 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 109,9 тыс. тонн, или на 2,5%, выше уровня прошлого года.

    Россельхознадзор решил создать классификатор для ветнадзора

    Решение базировать список подконтрольных товаров на кодах ТН ВЭД было большой методической ошибкой, считают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

    ЕАЭС и Фареры обсудили перспективы сотрудничества

    Представители Евразийского экономического союза и Фарерских островов обсудили возможности экономического партнерства. В числе отраслей, представляющих взаимный интерес, – аквакультура и рыбопереработка.

    Отрасли предстоит определиться с повесткой съезда

    Представители отрасли готовы рассмотреть на IV Всероссийском съезде рыбаков острые вопросы, волнующие профессиональное сообщество. В ближайшее время планируется обсудить с Росрыболовством организационные моменты, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

    Рыба в Евросоюз пойдет по новому списку

    Еврокомиссия опубликовала обновленный список российских предприятий и судов, имеющих право на поставки продукции из водных биоресурсов в ЕС. Изменения вступят в силу с 19 декабря.

    Россия и Япония сверили рыбные планы

    В Москве завершила работу 34-сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству. Стороны договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г.

    Инспектор спас трех рыбаков

    Сотрудник рыбоохраны Охотского теруправления Росрыболовства Иван Рогатных спас трех тонущих рыбаков. Беда случилась во время лососевой путины, о геройском поступке инспектора его руководству сообщила полиция.

    Власти Ганы надеются на рыбоводство

    Правительство Ганы намерено удовлетворить растущие потребности населения в рыбе за счет развития аквакультуры. Помочь отрасли должно строительство завода по производству рыбных кормов мощностью 40 тыс. тонн.

    06 декабря 2017 года

    Госдума поддержала поправки по «прибрежке» во втором чтении

    Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

    Заместитель губернатора Сахалинской области

    Сергей ПОДОЛЯН

    О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

    Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

    Директор ООО «Альянс»

    Александр САДОВ

    Где лучший дом для лосося?

    Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

    Начальник Дальневосточного таможенного управления

    Юрий ЛАДЫГИН

    Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Инвестор должен быть «застрахован»

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    О барьерах и решениях

    Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Успех на рынке зависит от уровня специалистов

    Все материалы

    Крупным планом

    Крабовый промысел

    Крабовый шок

    В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

    Сдержанный оптимизм «Островного»

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Цисты артемии

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.