07 декабря 2017 года

Отрасли предстоит определиться с повесткой съезда

Представители отрасли готовы рассмотреть на IV Всероссийском съезде рыбаков острые вопросы, волнующие профессиональное сообщество. В ближайшее время планируется обсудить с Росрыболовством организационные моменты, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства выступили инициаторами проведения IV Всероссийского съезда рыбаков – крупнейшее отраслевое мероприятие планируется провести в феврале в Москве. Сейчас эта идея обсуждается в регионах и уже встретила поддержку у рыбаков Приморского края, рассказал на пресс-конференции 6 декабря президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. Решение о повестке съезда будет принято по предложению оргкомитета и ассоциаций, сообщает корреспондент Fishnews.

Волнующая рыбаков тема – закрепление долей квот на новый период. Резонансные предложения по отказу от исторического принципа крайне беспокоят рыбацкое сообщество. Возвращение к квотным аукционам по крабам, а в дальнейшем, возможно, и по другим объектам промысла, по общему мнению, серьезно осложнит ситуацию в отрасли.

Поправки в закон, продлевающие срок закрепления долей до 15 лет и предусматривающие инвестиционные обязательства при заключении договоров, были приняты только в прошлом году, напомнил Герман Зверев. «Мы видим сигналы, которые свидетельствуют о возможном пересмотре базового принципа этого закона», – заявил глава ВАРПЭ. Он предупредил, что в этом случае «экономическое цунами просто сметет» все существующие инвестиционные проекты.

«В ближайшее время мы вместе с Росрыболовством обсудим организационные вопросы, связанные с проведением съезда. Мы готовы на этой площадке рассмотреть острые вопросы, включая возможное изъятие одного из видов ВБР и возможную ревизию базового принципа рыболовного законодательства», – рассказал руководитель ассоциации.

По его словам, для официального закрепления позиции всей отрасли «необходимо такое мероприятие, как съезд», но «в разговорах, в общении, в решениях региональных ассоциаций эта позиция уже сформулирована».

Герман Зверев высказался за сохранение действующего законодательства и стабильных условий работы предприятий. «Предлагаемая схема – это способ ампутации части предприятий, которые обеспечивают вылов значительной части водных биоресурсов», – подчеркнул он.

«Все решения были приняты в 2015 году на Госсовете, – согласен президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. – Прошло-то всего два года, только сформировано новое законодательство. Тут нет компромиссов».

Председатель Росрыбпрофсоюза Владимир Круглов напомнил, что «профсоюзы в свое время сражались за то, чтобы квоты распределялись на долговременный период» – сначала на 10 лет, а теперь и на 15 лет. «Как правильно сказали коллеги, начнем с крабов, пойдет и дальше. Задача – не дать, чтобы это все пошло на аукционы, мы это уже проходили», – подчеркнул представитель профсоюзной организации.

Он также предложил обсудить на съезде ситуацию с трудоустройством молодых специалистов, особенно тех, кто учился на бюджетной основе, на судах и предприятиях отрасли. Другой важный вопрос – охрана труда, которой, по словам Владимира Круглова, «фактически никто не занимается».

Fishnews