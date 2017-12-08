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Заседание Сахалинской областной думы. Фото пресс-центра регионального парламента

Сахалинские депутаты поддержали исторический принцип

Сахалинская областная дума рассмотрела вопрос о последствиях возможного исключения крабов из общих правил предоставления прав на вылов. Парламентарии высказались в поддержку исторического принципа распределения квот.

Напомним, что с предложением обсудить вопрос, всколыхнувший рыбную отрасль, к депутатам обратилась Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Впереди у рыбаков заявочная кампания, по итогам которой доли квот будут закреплены на 15 лет. Однако, как отметил на заседании областного парламента 7 декабря депутат Дмитрий Пашов, и в СМИ, и на других площадках идет обсуждение «некой инновации, авторство которой пока неизвестно» – о том, чтобы заменить базовый исторический принцип закрепления долей квот аукционами.

Компании, которые занимаются крабовым промыслом, вкладывают средства в различные отрасли – береговую переработку водных биоресурсов, туризм, спорт, дорожное хозяйство. Только в рамках развития рыбокомбината «Островной» на Шикотане озвучивается сумма частных инвестиций свыше 7 млрд рублей. Но в случае потери квот компании вынуждены будут перестраивать свои программы, сообщает корреспондент Fishnews.

Депутаты приняли обращение в адрес помощника президента Андрея Белоусова, Министерства сельского хозяйства РФ, Росрыболовства, в Совет Федерации и Госдуму.

В обращении к Андрею Белоусову отмечено, что распределение крабовых квот на торгах заставит пользователей перенаправить значительные средства на приобретение долей – это ударит по инвестиционной деятельности и мероприятиям социальной направленности.

Последует снижение эффективности развития рыбного хозяйства Сахалинской области, ухудшение инвестиционного климата и рост социальной напряженности, считают депутаты.

Парламентарии попросили принять все возможные меры, чтобы не допустить изменения закрепленного в законе исторического принципа распределения долей квот.

Fishnews
НазадМетки: крабросрыболовство

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