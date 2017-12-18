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Полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ вместе с губернатором Владимиром ИЛЮХИНЫМ осмотрели павильон Камчатки. Фото пресс-службы правительства края

Потенциал Камчатки с успехом продемонстрировали в столице

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин высоко оценил участие региона в Днях Дальнего Востока в Москве. Полуостров был представлен на трех основных площадках выставки: инвестиционный потенциал, ярмарка вакансий и «дальневосточный гектар».

Перед началом работы региональных площадок их посетил вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Вместе с Владимиром Илюхиным он осмотрел павильон Камчатки, где были представлены инвестиционные возможности региона, интерактивный макет ТОР, тренажер для занятий горными лыжами, организована переговорная комната для деловых встреч.

«Очень важно как мы сегодня представляем здесь Дальний Восток и Камчатку в частности. На мой взгляд, получилось хорошо. Наши коллеги потрудились для того, чтобы экспозиции выглядели достойно, раскрывали весь потенциал региона. Живой интерес у жителей и гостей столицы вызывает гонка «Берингия». Конечно, все знали, что где-то есть Камчатка, но благодаря таким выставкам она становится ближе всем россиянам. Поэтому надеюсь, что эффект от этого мероприятия не заставит себя долго ждать, – отметил губернатор. – Здесь сегодня работают и представители службы занятости, представлен наш рынок вакансий. И он, безусловно, будет востребован. Я думаю, что на Камчатку после таких презентаций обязательно люди поедут. Мы всех приглашаем».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, любой желающий мог познакомиться с инвестпроектами края. Для выставки отобрали 30 наиболее крупных и значимых для экономики региона. Это проекты по модернизации портовой инфраструктуры, развитию туристической отрасли, созданию новых производств в агропромышленном комплексе, аэропортов и ряд других.

«У нас есть уже готовые площадки в рамках свободного порта Владивосток, территории опережающего экономического развития. И сегодня край готов их предложить инвесторам, которые могут зайти как на туристические проекты — это строительство отелей, бальнеологических курортов, так и на строительство других промышленных предприятий в сфере сельского хозяйства и других отраслях», – перечислила возможности заместитель председателя правительства края Марина Суббота.

Она отметила, что на стенде также работали информационные киоски с сенсорным управлением. Каждый посетитель самостоятельно, благодаря простой и понятной навигации, мог познакомиться с предложениями Камчатки в области туризма, вакансий и получения «дальневосточного гектара». Кроме того, все желающие могли испытать свои силы на современном горнолыжном тренажере.

«В целом мероприятие интересное, на стенде Камчатки мне понравился горнолыжный тренажер. Попробовал свои силы», – поделился впечатлениями столичный студент Антон Слепцов.

«Мы привезли сюда учащихся из Подмосковья, чтобы они познакомились с вашей культурой. Мероприятие замечательное. Страна наша хорошая, богатая во всех отношениях нравственном, экономическом. Об этом нужно рассказывать чаще», – считает преподаватель из города Жуковский Михаил Бондаренко.

В павильоне «Рестораны регионов», Камчатка презентовала новую концепцию быстрой и функциональной еды из продуктов «земли вулканов». Блюда из камчатского меню готовили по специальным рецептам, позволяющим сохранить всю пользу ингредиентов. Кроме того, в рамках культурной программы для гостей мероприятия выступили национальные коллективы «Нулгур» и «Эльвель».

«Я была очарована концертом. Часа два, наверное, смотрела и открыла для себя новый регион, новые танцы — «танцы чаек». Я этого не знала. Эти роскошные костюмы. Великолепные собаки на фотозоне. А сейчас я еще хочу пройтись по стендам, посмотреть, мне любопытно, как москвичке, что такое «дальневосточный гектар», – рассказала посетительница выставки Елена Бонадарева.

В правительстве края отметили, что Дни Дальнего Востока в Москве стали очередным масштабным мероприятием, призванным обратить внимание на большой потенциал дальневосточных регионов.

Fishnews

  • Полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ вместе с губернатором Владимиром ИЛЮХИНЫМ осмотрели павильон Камчатки. Фото пресс-службы правительства края
  • Каждый посетитель мог познакомиться с предложениями Камчатки в области туризма, вакансий и получения «дальневосточного гектара». Фото пресс-службы правительства края
  • Каждый посетитель мог познакомиться с предложениями Камчатки в области туризма, вакансий и получения «дальневосточного гектара». Фото пресс-службы правительства края
  • Каждый посетитель мог познакомиться с предложениями Камчатки в области туризма, вакансий и получения «дальневосточного гектара». Фото пресс-службы правительства края
  • Каждый посетитель мог познакомиться с предложениями Камчатки в области туризма, вакансий и получения «дальневосточного гектара». Фото пресс-службы правительства края
  • Все желающие могли испытать свои силы на современном горнолыжном тренажере. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Павильон Камчатки на Днях Дальнего Востока в Москве. Фото пресс-службы правительства края
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