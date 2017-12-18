18 декабря 2017 года

Минтранс подумает над решением проблем пункта пропуска на Шикотане

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минтрансу совместно с правительством Сахалинской области подготовить предложения по функционированию пункта пропуска на Шикотане.

Глава правительства Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам заседания Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Одной из тем совещания, проходившего 28 ноября, стали пункты пропуска. Губернатор Олег Кожемяко по итогам заседания сообщил о планах правительства страны модернизировать три важных для экономики Сахалинской области пункта пропуска через госграницу. В их числе назван объект в селе Малокурильское на острове Шикотан.

Как сообщает корреспондент Fishnews, премьер поручил Министерству транспорта РФ совместно с сахалинскими властями подготовить предложения по функционированию пункта пропуска на Шикотане. О результатах работы необходимо доложить в правительство.

Напомним, что на острове создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Курилы». В качестве якорного резидента заявлен рыбокомбинат «Островной»: с использованием особого режима он планирует развивать переработку водных биоресурсов.

Сейчас морскому терминалу Малокурильск требуется серьезная реконструкция, работа пункта пропуска поможет в развитии острова, увеличении количества судозаходов, отметили в пресс-службе Минвостокразвития.

Fishnews