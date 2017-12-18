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Росрыболовство учло предложения ВАРПЭ по закреплению долей квот

Новые редакции проектов постановлений о перезакреплении долей квот существенно изменены, в том числе с учетом замечаний ВАРПЭ, рассказали в ассоциации. Объединение работает над тем, чтобы процесс заключения договоров на новый срок прошел прозрачно и был комфортным для предприятий.

Росрыболовство подготовило новую редакцию проектов постановлений Правительства РФ, регламентирующих перезаключение договоров о закреплении долей квот, а также проект приказа федерального агентства об утверждении математической модели расчета общего размера долей квоты добычи в морских водах. Напомним, что доли квот будут перезакрепляться в 2018 г. на новый, теперь уже 15-летний период.

О подготовленных документах Fishnews сообщили в пресс-службе ВАРПЭ. Проекты постановлений существенным образом доработаны, в том числе с учетом замечаний Всероссийской ассоциации рыбохозяйственный предприятий, и приведены к единой концепции.

В частности, авторы проектов урегулировали вопрос о возможности внесения исправлений в уже поданные заявки, уточнили состав подаваемых документов и порядок их оформления, устранили логические ошибки и стилистические недостатки.

В то же время ВАРПЭ считает, что проекты постановлений все еще нуждаются в изменениях: необходимо установить правила о приоритете последней, а не первой из поданных в установленный срок заявок. Также предлагается срок, установленный для исправления ошибок, исчислять не в календарных, а в рабочих днях.

Кроме того, ассоциация считает, что порядок распределения квот надо дополнить положениями о возможности подачи нескольких заявлений в установленный для этого срок с приоритетом последнего из поданных обращений, а также установить возможность устранения выявленных ошибок по аналогии с таковой, устанавливаемой в порядках закрепления долей квот добычи вылова водных биоресурсов.

Подготовленная Росрыболовством математическая модель расчета общего размера долей квоты коррелирует с редакциями порядков закрепления долей.

«Мы поддержим подготовленные проекты документов на предстоящем заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса», – заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Решение вопросов перезакрепления долей квот является одним из приоритетов ассоциации. В августе Герман Зверев рассказал о волнующих рыбаков проблемах на совещании у премьер-министра. По итогам встречи Дмитрий Медведев дал ряд поручений: об оптимальном сроке подачи заявок, возможности устранять технические ошибки и повторно направлять обращения, а также об обеспечении открытости расчета долей.

Fishnews
НазадМетки: варпэправительстворосрыболовство

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