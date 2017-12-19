19 декабря 2017 года

В «рыбной» правкомиссии произошла ротация губернаторов

В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.

Правкомиссия образована в декабре 2015 г. для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, органов исполнительной власти регионов по разработке и реализации единой государственной политики в области рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства). Одна из основных задач – обеспечивать исполнение поручений президента и Правительства РФ по развитию отрасли. Возглавляет координационный орган вице-премьер Аркадий Дворкович. Состав комиссии был утвержден в феврале прошлого года.

Новые перемены в «рыбную» комиссию принесло распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 2017 г. № 2809. Как сообщает корреспондент Fishnews, в координационном органе теперь будут работать также губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Из состава комиссии исключены губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Архангельской области Игорь Орлов, бывший заместитель министра экономического развития Евгений Елин.

Fishnews