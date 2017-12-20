20 декабря 2017 года

Аквакультуре нужны специалисты

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.

Итоги работы профильных вузов и результаты учебных рейсов парусников Росрыболовства в 2017 г. обсудили на заседании Совета ректоров образовательных организаций федерального агентства.

Молодежь идет в вузы

«Год был достаточно непростым, что должно сделать нас еще более собранными и нацеленными на работу. Отрасль развивается, находится на подъеме, и, конечно, обеспечение квалифицированными кадрами, в соответствии с требованиями работодателей, требует больших усилий», – отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Образовательный комплекс ФАР включает пять учебных организаций высшего образования, имеющих в своем составе девять филиалов и три обособленных структурных подразделения. В 2017 г. учебные заведения Росрыболовства успешно провели приемную кампанию, выполнив план приема по «бюджетникам». В целом в вузы федерального агентства поступило 11,5 тыс. человек.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, общий контингент обучающихся в 2017 г. составил свыше 40 тыс. человек: по программам высшего образования – более 29 тыс. человек, среднего профессионального – более 12 тыс. человек. Получили дипломы 8,5 тыс. выпускников: 5,5 тыс. выпускников с высшим образованием и 3 тыс. – со средним профессиональным. По итогам мониторинга деятельности вузов, проведенного Минобрнауки в 2017 г., все образовательные учреждения Росрыболовства признаны эффективными.

От количества специалистов – к качеству

«С удовлетворением хочу отметить рост интереса молодежи к рыбохозяйственным специальностям, о чем свидетельствует повышение конкурса при приеме в отраслевые вузы и колледжи, даже в те, которые ранее с трудом выполняли план приема. Вместе с тем, необходимо учитывать демографический спад, а значит, и неизбежный дефицит молодых специалистов, приходящих в отрасль», – обратил внимание Илья Шестаков.

Согласно статистическим прогнозам, ситуация в ближайшие годы не улучшится. Это значит, что отраслевое образование должно расширить систему переподготовки специалистов, отметили в федеральном агентстве.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что необходимы современные модели организации дополнительного профессионального образования, которое обеспечивает готовность работников переходить на новые места, получать новые квалификации в соответствии с потребностями отрасли.

Рыбоводству требуются квалифицированные кадры

Руководитель ФАР напомнил, что одним из приоритетов развития отрасли является аквакультура. Он обратил внимание ректоров на необходимость расширения подготовки кадров по этому направлению, актуализации учебных программ в соответствии с меняющейся нормативно-правовой базой. Также Илья Шестаков отметил важность предоставления информационно-консультационных услуг рыбоводным хозяйствам с учетом накопленного отраслевыми вузами опыта и имеющихся научных разработок.

Необходимо уделять больше внимания производственной практике обучающихся и направлять студентов на предприятия, где используются современное технологическое оборудование и методы выращивания объектов аквакультуры. При этом такую практику нужно переводить на основу долгосрочного сотрудничества с работодателями, заинтересованными в подготовке квалифицированных кадров.

«В числе приоритетных задач также – подготовка рабочих кадров по морским профессиям, в которых остро нуждаются российские рыбопромышленные компании», – поручил руководитель Росрыболовства ректорам.

Парусники – на «голодном пайке»

Начальник Управления науки и образования Сергей Голованов доложил о результатах плавательной практики на учебно-парусных судах Росрыболовства. «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» в этом году обеспечили выполнение всех утвержденных рейсов. Все курсанты успешно выполнили требования по набору плавательного ценза, необходимого для получения первой морской квалификации. В то же время ректоры обратили внимание на сложную ситуацию с финансированием парусников.

Илья Шестаков согласился с важностью разрешения задачи по полноценному финансированию учебных парусных судов. Он отметил, что наряду со стажировкой на промысловых судах прохождение курсантами плавательной практики на парусниках Росрыболовства – неотъемлемый элемент не только подготовки высококвалифицированных кадров, но и патриотического воспитания будущих рыбаков.

Fishnews