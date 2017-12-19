20 декабря 2017 года

Россельхознадзор решил собрать популярные вопросы о «Меркурии»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о запуске раздела «Часто задаваемые вопросы» о системе электронной ветсертификации «Меркурий».

Сборник самых часто задаваемых вопрос составлен на основе статистики обращений в службу технической поддержки, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Как заявили в ведомстве, в разделе даются понятные ответы.

«Это существенно экономит и время, и силы, и, что немаловажно, нервы пользователей системы. Любой пользователь имеет возможность просмотреть перечень F.A.Q. и только если не найдет там ответа, обращаться в службу поддержки», - отметили в федеральной службе.

Ознакомиться с F.A.Q. можно по ссылке https://help.vetrf.ru/faq, список вопросов обещают постоянно пополнять. Замечания и предложения по разделу F.A.Q. (frequently asked questions) Россельхознадзор пригласил направлять по адресу mercury@fsvps.ru.

Напомним, что система «Меркурий» используется для оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. По действующем законодательству, электронная ветсертификация должна стать обязательной с 1 января 2018 г. Однако сейчас уже в двух чтениях принят законопроект об отсрочке до 1 июля.

Fishnews