Россельхознадзор решил собрать популярные вопросы о «Меркурии»

19 декабря 2017 года
Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с латвийского и эстонского рыбоперерабатывающих предприятий. С остальных рыбозаводов этих республик запрет пока не снят.
15 декабря 2017 года
Ветеринарная служба Франции задерживает ввозимые из России партии рыбопродукции под предлогом проверки на содержание рутения. В группе «Норебо» такую меру считают политически мотивированной.
14 декабря 2017 года
Для того, чтобы коллеги из других стран могли заранее предупреждать о грузах, следующих в Россию, Россельхознадзор создал в системе «Меркурий» специальный модуль. Его использование поможет бороться с мошенничеством, считают в ведомстве.
13 декабря 2017 года
До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.
12 декабря 2017 года
Сотрудники Россельхознадзора задержали более тонны свежемороженого лосося, ввезенного из Казахстана. Сопроводительных документов на рыбопродукцию не оказалось, и она была утилизирована.
07 декабря 2017 года
Решение базировать список подконтрольных товаров на кодах ТН ВЭД было большой методической ошибкой, считают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
20 декабря 2017 года
Во Владивостоке собралась на заседание правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригласил участников обсудить вопросы, возникающие по использованию механизма инвестиционных квот.
Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.
Территории с особыми условиями использования, созданные до вступления в силу закона о рыболовстве, признают рыбоохранными и рыбохозяйственными заповедными зонами. Определять их будут Росрыболовство и Минсельхоз соответственно.
Министерство сельского хозяйства вновь предлагает перевести торги по распределению долей квот вылова водных биоресурсов в электронную форму. Также возможно создание реестра недобросовестных участников торгов.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.
WWF России выпустил подборку предновогодних экосоветов. В их число попали рекомендации, как отличить браконьерскую черную икру от легальной и не купить к праздничному столу контрафактный деликатес.
В Калининград из экспедиции к берегам Африки вернулось научно-исследовательское судно АтлантНИРО «Атлантида». Нынешней осенью оно выполняло работы по оценке запасов мелких пелагических рыб в зоне Марокко.
Норвежские рыбаки освоили почти 400 тыс. тонн атлантической сельди – гораздо больше, чем в 2016 г. Однако из-за упавших цен на рыбу выручка оказалась ненамного больше прошлогодней.
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.