21 декабря 2017 года

Память о китобоях собираются увековечить в монументе

Во Владивостоке торжественно презентовали макет памятника дальневосточным китобоям в треть натуральной величины. Сбор средств на монумент продолжается.

Памятник отечественным труженикам китобойного флота планируется поставить в столице Приморья возле здания Морского вокзала. Инициатором выступил капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобоях «Антарктика за кормой» Виктор Щербатюк. В феврале 2016 г. состоялась презентация и обсуждение первого макета.

21 декабря в здании Дальрыбвтуза представили уже модель в 1/3 натуральной величины, сообщает корреспондент Fishnews. В мероприятии участвовали Виктор Щербатюк, врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, представители ТИНРО-Центра, краевого департамента рыбного хозяйства и ветераны китобойного промысла.

«Сначала был эмбрион, теперь – пубертат, будем ждать зрелости», – сказал автор скульптуры Тимур Дорошенко. По его замыслу, памятник будет представлять собой фигуру гарпунщика, склонившегося над пушкой и подающего сигнал рулевому. Макет понравился всем гостям.

Отметим, в октябре этого года исполнилось ровно 85 лет с начала промышленной добычи китов советскими рыбаками. Виктор Щербатюк рассказал об этом необычном промысле в интервью Fishnews.

Fishnews

От редакции: Средства на изготовление монумента собирает фонд «Альбатрос» (управляющий – Виктор Щербатюк), созданный для сохранения памяти о китобоях и китобойном флоте. Реквизиты:

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