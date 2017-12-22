22 декабря 2017 года

У ТИНРО-Центра - новый директор

Директором Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра назначен Алексей Байталюк. В должности врио, а затем и.о. он руководил институтом с марта 2017 г.

На должность директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк назначен приказом Росрыболовства от 18 декабря 2017 г. № 654, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Алексей Байталюк родился 21 сентября в 1972 г. во Владивостоке. В 1995 г. окончил Дальрыбвтуз по специальности «Водные биоресурсы и аквакультура», в том же году начал работать в ТИНРО-Центре в должности инженера. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию по промыслу пелагических видов, с 2013 г. работал заместителем директора института. В марте этого года он был назначен временно исполняющим обязанности директора ТИНРО-Центра, а в сентябре – и.о. директора.

Алексей Байталюк принимал активное участие в морских экспедициях института, в международных совещаниях по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Вице-президент Северотихоокеанской комиссии по рыболовству, член рабочей группы Дальневосточного научно-промыслового совета, куратор научно-исследовательских программ и проектов. Лично и в соавторстве написал более 70 научных трудов.

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