22 декабря 2017 года

Об уроках лососевой путины

Своим мнением по поводу того, какие выводы нужно извлечь из ситуации с лососевым промыслом 2017 г., в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

На Амуре в этом году лососевая путина оказалась непростой, хотя ученые, в общем-то, уже давно говорят о том, что подходы лососей на Дальнем Востоке будут снижаться. «Те пики лососевых подходов, которые наблюдались на протяжении последних пяти-шести лет, дали возможность сформировать дополнительные рыбопромысловые участки, создать дополнительные мощности по переработке в тех местах, где никогда на Амуре промышленное рыболовство не осуществлялось. Но сейчас промысловую нагрузку надо снижать», - прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

Это осознают и власти, и наука, и ответственные рыбопромышленники. «Однако молодые компании, которые, в общем-то, не до конца сформировались, не хотят понимать, что они вычерпывают рыбу, которая должна была дойти до нерестилищ и обеспечить воспроизводство ресурса», - добавил руководитель объединения.

Тема не раз обсуждалась на разных площадках. «О необходимости снижения нагрузки лова было сказано на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, в частности делегацией Хабаровского края: в случае слабых подходов лососевых надо очень оперативно принимать меры по закрытию отдельных районов добычи. Это в состоянии делать комиссия, которая занимается регулированием вылова анадромных видов рыб. Закрытие нужно начинать, наверное, с верхних районов, которые ближе к нерестилищам, если есть угроза, что оптимальный объем производителей не дойдет до нерестилищ», - заявил Александр Поздняков.

Отвечая на вопрос, как в целом отработал по лососевым Николаевский район, президент объединения отметил, что отловились все неважно, но те предприятия, которые имеют современные базы переработки и выпускают продукцию высокого качества, отработали не с минусовой экономикой, ситуация у них нормальная.

В дальнейшем надо больше заботиться о том, чтобы рыба как полагается отнерестилась и обеспечила возвраты, считает Александр Поздняков. «Наши общие действия в этом вопросе – залог успеха. Главное, чтобы популяция оставалась в хорошем состоянии и сохранялось промышленное рыболовство. Это важно и по летним лососям, и по осенней кете», - отметил он.

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