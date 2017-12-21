22 декабря 2017 года

Лосось Хабаровского края выбирает внутренний рынок

Порядка 36,5 тыс. тонн продукции из лосося произвели в 2017 г. предприятия Хабаровского края. По сравнению с 2016 г. объемы экспорта снизились в четыре раза, более 98,5% рыбопродукции отправлено на внутренний рынок.

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), за 9 месяцев текущего года предприятия, зарегистрированные на территории Хабаровского края, отгрузили на экспорт 535 тонн продукции из тихоокеанских лососей – это менее 1,5% от общего объема произведенного продукта. Ожидается, что к концу года цифра составит порядка 1 тыс. тонн, или около 3% от объема выпуска. Это в четыре раза меньше, чем в 2016 г., сообщил Fishnews председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

На внутренний рынок предприятия Хабаровского края отгрузили более 35 тыс. тонн рыбопродукции. Традиционно ее основными потребителями являются Москва и Санкт-Петербург, Алтайский край, Новосибирская, Омская области и другие регионы России, отметили в комитете.

В лососевой путине-2017 приняло участие более 115 предприятий Хабаровского края. Освоение лосося по всем видам рыболовства составило 48 057 тонн, или 62,64% от рекомендованного объема. В том числе на Амуре и в лимане в рамках различных видов рыболовства освоено 26,8 тыс. тонн.

Fishnews