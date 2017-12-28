28 декабря 2017 года

Труд северных спасателей отметили наградами

В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.

Торжественное вручение наград министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области состоялось на борту СМБ «Мурманрыба». Награды вручались за помощь рыбацким судам.

В 2017 г. морские буксиры Северного отряда осуществили 25 спасательных и поисковых операций. Так, в начале года специалисты ЭО АСР подключились к поискам затонувшего маломерного рыболовного судна «Монни», после чего судно было быстро обнаружено. Буксир «Мурманрыба» в середине января в тяжелейших штормовых условиях Баренцева моря спас средний траулер «Жемчужина» с 30 членами экипажа, в марте – в сложнейших условиях в Баренцевом море оказал помощь танкеру под мальтийским флагом, чем предотвратил возможную экологическую катастрофу.

Несколько раз на побережье были спасены рыбаки-любители. Неоднократно в Баренцевом море оказывалась помощь предприятиям аквакультуры – вокруг садков осуществлялась обколка льда. Водолазы-спасатели освобождали винты от намотанных сетей в районах промысла.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства, основная нагрузка выпала на СМБ «Мурманрыба». В ноябре в условиях сильнейшего парения залива и низкой температуры воздуха спасательное судно подошло на помощь маломерному траулеру «Капитан Когелев», выброшенному на берег у мыса Бакланий Кольского залива. Также у мыса Бакланий при сильном морозе, в условиях парения экипаж судна взял на буксир и сопроводил в укрытие подававшее сигнал бедствия маломерное судно «Сонар». Безопасно был доставлен в порт Мурманск и МРТК «Океан», потерявший ход из-за поломки главного двигателя.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм при выполнении государственного задания и в связи с Днем спасателя почетной грамотой министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области вручили членам плавсостава Северного ЭО АСР. Награждены капитан Петр Анфалов, старшие механики Геннадий Ковалько и Андрей Шарапов, старший помощник капитана Александр Пушкарь.

Благодарность министерства объявлена третьему помощнику Антону Борисюку, матросу 1 класса Александру Быстрову, второму механику Алексею Голубцову, четвертому механику Вячеславу Еремину, второму электромеханику Владимиру Коваленко, поварам первой категории Елене Коваленко и Ольге Николаевой, буфетчику Людмиле Лехницкой.

«Жизнь и безопасность рыбаков, терпящих бедствие в море, во многом зависит от профессионализма моряков-спасателей, от их готовности в кратчайшие сроки прийти на помощь. Морские спасатели Северного отряда Росрыболовства успешно выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности плавания промысловых судов в районах промысла, а также оказывают необходимую помощь терпящим бедствие иностранным судам», – отметил министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов.

Fishnews