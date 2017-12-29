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Прогноз вылова тихоокеанских лососей для Сахалинской области на 2018 г. представили в СахНИРО. Фото пресс-службы института

Сахалин оценил промысловые возможности по лососям

По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.

Прогноз вылова тихоокеанских лососей для Сахалинской области на 2018 г. представили в СахНИРО. Вначале главный научный сотрудник института, д.б.н. Александр Каев проанализировал проблемы прогнозирования и регулирования промысла в путину нынешнего года.

Горбуша дает надежду

Ход горбуши на Сахалине и Курилах соответствовал пессимистическим ожиданиям: продолжилась депрессия численности линии нечетных лет в южных районах и началось резкое падение в северных. Даже на Итурупе, где уловы этого вида лососей были неплохими, величина запаса находилась на уровне ниже среднемноголетнего, обратили внимание в СахНИРО. Полностью оправданными в институте назвали рекомендации по запрету промысла в заливе Анива и введение жестких ограничений на промысел в заливе Терпения Восточно-Сахалинской подзоны: здесь подходы горбуши были настолько слабыми, что не позволили даже заполнить нерестовые реки.

Прогноз вылова горбуши на следующий год основывается на традиционном подходе к методике прогнозирования и оценке зависимости «скат - возврат». Александр Каев выдвинул предположение, что в 2018 г. поколение горбуши четных лет в основных промысловых районах области должно сохранить высокую численность. Это начало подтверждаться уже весной, когда были получены данные по хорошему скату молоди из рек северо-восточного Сахалина и Итурупа. В осенний период в ходе комплексной съемки на НИС «Профессор Кагановский» в Охотском море учтено 2,7 млрд сеголеток горбуши: даже с учетом возможных погрешностей при исследованиях это максимальная численность за весь период наблюдений с 1998 г. После получения результатов генетического анализа, который позволит дифференцировать региональные стада в общем объеме учтенной молоди, прогноз рекомендуемого вылова горбуши будет уточняться.

По другим районам ситуация будет складываться не так благополучно, полагают в институте: низкие подходы горбуши ожидаются на Западном Сахалине, в заливах Анива и Терпения и на острове Кунашир. Промысел в этих районах потребует введения существенных ограничений, так как в первую очередь необходимо обеспечить заполнение нерестилищ, рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

Браконьерство ударило по кете

В 2017 г. кета продемонстрировала ту же тенденцию, что и горбуша: в заливах Анива и Терпения, на юго-западном Сахалине и на Итурупе, т.е. по всему югу области, отмечалось существенное падение ее запасов. Такая картина соответствовала гипотезе о том, что глобальные изменения климата «выдавливают» кету из южных регионов, однако механизмы этого явления пока еще не изучены. При этом на восточном побережье Сахалина масштабы браконьерства в этом году достигли такого уровня, что на фоне сравнительно хороших подходов в этих местах и значительных объемов официального вылова кета практически не дошла не только до нерестилищ, но даже до рыбоводных заводов.

Дефицит производителей в базовых заводских реках сказался на закладке икры на инкубацию, с ней у рыбоводных предприятий возникли сложности. «Между тем искусственное воспроизводство играет определяющую роль в формировании промысловых запасов кеты, о чем говорит тот факт, что прогноз вылова во всех районах Сахалинской области, за исключением северо-запада Сахалина и Кунашира, основан на кете заводского происхождения», - подчеркнули в институте.

В целом по Сахалинской области в 2018 г. предлагается к вылову около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Это предварительные величины, которые в дальнейшем будут рассматриваться на заседании Бюро Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве и, возможно, будут скорректированы в ту или иную сторону на основании данных учетных траловых съемок 2017 и 2018 гг.

«Представленный доклад вызвал большой интерес слушателей, в особенности представителей рыбопромышленных организаций. Обсуждение коснулось научного сопровождения путины, результатов отолитного маркирования, возможного влияния хищных рыб на покатников горбуши и кеты. Но больше всего вопросов вызвали планируемые меры регулирования промысла лососевых – ограничения лова по отдельным участкам побережья Сахалина и на Северных Курилах, сокращение длины ставных неводов и т.д. Выработка этих мер, продиктованных целью сохранения и рациональной эксплуатации ресурсов тихоокеанских лососей в Сахалинской области, будет продолжаться с учетом мнения всех заинтересованных сторон», - заявили в институте.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствоикраросрыболовствосахалин

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