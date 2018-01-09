09 января 2018 года

Спасение Волги вошло в 100 важнейших решений

Оздоровлению Волги посвящен специальный приоритетный проект. Запланированные меры включили в число 100 важных социально-экономических решений 2017 г., принятых правительством.

Паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» президиум профильного совета при президенте РФ утвердил в августе. Основная цель – улучшить экологическую ситуацию в бассейне Волги. Реализация проекта запланирована до конца 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Положительного результата предполагается добиться за счет сокращения не менее чем на 80% объема сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению уникальной Волго-Ахтубинской поймы.

Утверждение паспорта проекта вошло в сотню важных социально-экономических решений 2017 г., опубликованных на сайте Правительства РФ. Список включает разработанные кабмином и подписанные президентом в прошлом году федеральные законы; правительственные законопроекты, находящиеся на рассмотрении Госдумы; постановления, распоряжения правительства и его отдельные поручения.

В перечень вошло, например, утверждение антикризисного плана на 2017 г., принятие закона о повышении МРОТ, внесение в Госдуму законопроекта о госконтроле, утверждение Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей.

Fishnews