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Дом Правительства РФ. Фото из открытых источников

Правительство будет регулярно отчитываться об омуле и кадрах

Президент Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры по трудоустройству людей, потерявших работу в результате запрета на промысел байкальского омуля.

На большой пресс-конференции 14 декабря глава государства Владимир Путин пообещал уделить особое внимание проблеме трудоустройства людей, которые остались без работы в связи с запретом промышленного лова байкальского омуля.

Правительству РФ поручено совместно с руководством Республики Бурятия и Иркутской области принять дополнительные меры по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся в результате введения ограничения добычи и реализации омуля.

Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 марта 2018 г., далее – один раз в полгода, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения в правила рыболовства для Байкальского бассейна вступили в силу с 1 октября. Предусмотрен запрет на промышленную добычу байкальского омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, а также ограничения на вылов эндемика в рамках любительского и традиционного рыболовства.

Fishnews
НазадМетки: правительство

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