Правительство будет регулярно отчитываться об омуле и кадрах

09 января 2018 года
По квотам добычи на инвестиционные цели вновь возможны изменения. Задачу в этой сфере правительству поставил глава государства Владимир Путин.
Оздоровлению Волги посвящен специальный приоритетный проект. Запланированные меры включили в число 100 важных социально-экономических решений 2017 г., принятых правительством.
29 декабря 2017 года
Правительству России поручено продумать механизмы стимулирования и привлечения хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах. Соответствующее поручение вошло в Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг.
В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.
Японское правительство планирует увеличить продажи за рубеж знаменитой рыбы фугу, яд которой смертельно опасен для человека. Власти Страны восходящего солнца намерены провести маркетинговую кампанию по продвижению экзотического продукта.
28 декабря 2017 года
В Королевстве Таиланд без лицензий на промысел остались 1900 траулеров, которые не подошли под новые критерии для глубоководного рыболовства. В качестве примиряющего жеста правительство согласилось приобрести этот флот у предпринимателей.
09 января 2018 года
Количество пользователей водных биоресурсов Крыма выросло более чем втрое после вхождения полуострова в состав России. В Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства эту тенденцию объясняют особенностями разрешительной и налоговой политики.
По квотам добычи на инвестиционные цели вновь возможны изменения. Задачу в этой сфере правительству поставил глава государства Владимир Путин.
Новый год в КаспНИРХ объявлен Годом каспийской кильки. Институт собирается провести ряд научных мероприятий, посвященных изучению этого объекта.
Оздоровлению Волги посвящен специальный приоритетный проект. Запланированные меры включили в число 100 важных социально-экономических решений 2017 г., принятых правительством.
29 декабря 2017 года
Правительству России поручено продумать механизмы стимулирования и привлечения хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах. Соответствующее поручение вошло в Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг.
В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.
Выставка, завершившая проект «Дни Дальнего Востока в Москве», наглядно показала, как тесный диалог с рыбаками позволяет найти правильные решения по продвижению новых продуктов и услуг, считает генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.
Налицо первые признаки снижения запасов лососей реки Амур, которое будет стремительно продолжаться, если оперативно не взяться за решение этой проблемы комплексными мерами, уверен руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Сергей Михеев.
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому требование об обязательной электронной ветеринарной сертификации вводится с 1 июля 2018 г., а не с 1 января, как предполагалось ранее.
По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.