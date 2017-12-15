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Глава государства Владимир ПУТИН на встрече с журналистами. Фото пресс-службы президента РФ

Владимиру Путину рассказали об «омулевой безработице»

Президент России Владимир Путин обратит внимание на проблемы жителей Байкальского региона, оставшихся без работы после запрета на промышленный лов омуля. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 14 декабря.

Вопрос поднял представитель ГТРК «Бурятия» Илья Кошлюнов из Улан-Удэ. Он сообщил, что в результате запрета предприятия, связанные с промыслом омуля, закрылись, а их сотрудники остались без работы. «Единственный момент господдержки – это пособие по безработице, – отметил журналист. – Я просто вас прошу «галочку сделать». И когда вы сделаете, машина заработает, и найдутся ответы на эти вопросы: как помочь людям».

Как сообщает корреспондент Fishnews, Владимир Путин подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию недопустимой. «Естественно, надо бороться за экологию, – подчеркнул он. – У нас запрет на черную икру, допустим. Он как реализуется? Плохо. Потому что на всех рынках черной икры полно. Значит, то же самое по омулю. Если он истребляется, его надо защитить, надо на какой-то период ввести мораторий. Но нужно было подумать прежде о людях, которые работают на этом и семьи свои кормят. Я обращу на это внимание обязательно».

Напомним, что промышленный лов полностью запрещен с 1 октября текущего года. Недавно проблему безработицы, возникающей в связи с закрытием промысла, обсуждали на открытом форуме, который организовала прокуратура Иркутской области.

В апреле, когда введение запрета было еще только в планах, Владимир Путин также пообещал, что проблема трудоустройства будет решаться.

Fishnews

  • Глава государства Владимир ПУТИН на встрече с журналистами. Фото пресс-службы президента РФ
  • Журналист Илья КОШЛЮНОВ задал президент вопрос о запрете промысла байкальского омуля
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    НазадМетки: икра

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