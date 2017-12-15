Владимиру Путину рассказали об «омулевой безработице»

15 декабря 2017 года
На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.
13 декабря 2017 года
Аляскинские добытчики сельди ожидают увеличения уловов в районе Тогиак: общая квота на 2018 г. превысит 24 тыс. тонн. Рост запаса прогнозирует Департамент рыболовства и охоты штата.
12 декабря 2017 года
Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.
30 ноября 2017 года
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.
20 ноября 2017 года
Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.
15 ноября 2017 года
Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.
15 декабря 2017 года
Аквакультурные ассоциации Приморского края создали координационный совет. Он займется выработкой консолидированной позиции и предложений по вопросам марикультуры, а также взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти.
В регионах продолжают подготовку к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства. Инициативу о проведении важнейшего отраслевого мероприятия поддержало профессиональное сообщество Камчатского края.
Рыбопромышленники Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края подготовили свои предложения к решению ДВНПС. Среди них – оснащение ставных орудий лова пропускными «окнами» и установка заездков с привязкой крыла к материковому берегу.
На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.
Росрыболовство распределило между пользователями квоты добычи водных биоресурсов Северного бассейна в районах действия международных договоров, а также квоты вылова крабов в 200-мильной зоне РФ в Баренцевом море на предстоящий год.
Страны-члены Всемирной торговой организации планируют в 2019 г. окончательно согласовать запрет на избыточные субсидии в рыбной отрасли. Проблему обсудили участники 11-й Министерской конференции ВТО.
Чтобы остановить зарастание и заболачивание азовских лиманов Краснодарского края, их нужно ежегодно зарыблять растительноядными видами – белым толстолобиком и белым амуром, уверены специалисты АзНИИРХ.
14 декабря 2017 года
Правительство РФ предусмотрело обязательную доставку уловов, добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана, на территорию России. В этом случае снимается требование о прохождении контрольных пунктов (точек).
Президент Владимир Путин заявил о важности сохранения исторического принципа предоставления права на добычу водных биоресурсов. При резком изменении системы рыболовство будет подорвано, считает глава государства.
Рыбацкий профсоюз в Приморье решил попросить у главы региона Андрея Тарасенко поддержки в вопросе сохранения аварийно-спасательного флота в системе Росрыболовства.