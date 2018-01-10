Замену промыслу омуля найдут Минтруд и Минэк

10 января 2018 года
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.
В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.
09 января 2018 года
Поручения по поддержке судостроения на заводах ДФО дал по итогам заседания «рыбной» подкомиссии вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. В частности, речь идет о корректировке механизма утилизационного гранта.
10 января 2018 года
Госдума утвердила примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию. Депутатам предстоит рассмотреть и документы, регулирующие вопросы рыбной отрасли.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
Федеральное агентство по рыболовству установило процедуру хранения изъятых вещей и документов на то время, пока не рассмотрено административное дело. Правилами должны руководствоваться территориальные управления ведомства.
В декабре на сайте Fishnews был размещен материал «Российские производители орудий лова отстояли свои права». Публикуем позицию компании «Аквасервис», о которой идет речь в статье.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.
В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.
В Генпрокуратуре посчитали, что установление Нижнеобским теруправлением плана по привлечению к административной ответственности поднадзорных объектов не отвечает закону.
Мелководье Чесапикского залива кишит тысячами голубых крабов, оказавшихся на грани гибели. Загрязнение воды вызывает интенсивное цветение водорослей, из-за которого в глубинах возникает нехватка кислорода.