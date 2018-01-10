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Промысел омуля на Байкале. Фото с сайта inosmi.ru

Замену промыслу омуля найдут Минтруд и Минэк

Премьер Дмитрий Медведев назначил министерства, которые выработают дополнительные меры по трудоустройству людей, оставшихся без работы в результате запрета на промысел омуля. Этим займутся Минтруд и Минэкономразвития совместно с властями регионов.

Вопрос об «омулевой безработице» подняли на пресс-конференции президента 14 декабря. Представитель ГТРК «Бурятия» сообщил главе государства, что после запрета на промышленный лов омуля предприятия, добывающие эту рыбу, закрылись, а их сотрудники остались без работы. Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры по трудоустройству таких людей.

Указание по исполнению поручения президента дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ, Минтруду и Минэкономразвития поставлена задача совместно с высшими органами исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области «принять дополнительные меры по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций», высвободившихся в результате запрета. Отчитаться о проделанной работе министерства должны до 12 февраля 2018 г., далее информацию в правительстве ждут один раз в полгода.

Fishnews
НазадМетки: правительство

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