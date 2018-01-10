Новости
Депутатам предстоит решить судьбу «рыбных» законопроектов. Фото из открытых источников

Депутатам предстоит решить судьбу «рыбных» законопроектов

Госдума утвердила примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию. Депутатам предстоит рассмотреть и документы, регулирующие вопросы рыбной отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в примерном графике на июнь стоит резонансный законопроект «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В первом чтении документ был принят еще в 2013 г. – под названием «О любительском рыболовстве». Летом 2017-го был представлен текст законопроекта ко второму чтению.

Уже в январе в первом чтении могут рассмотреть законопроект, призванный решить проблемы заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводных участков.

Документ предусматривает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, работавшие на основании договора на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, смогут получить рыбоводный участок без торгов. Предполагается, что с помощью этих поправок ЛРЗ смогут перейти на работу в режиме товарной аквакультуры.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуралосось

Похожие новости

10 января 2018 года

Для аквакультуры обновили правила получения субсидий

Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.

09 января 2018 года

ООН учредила День борьбы с браконьерством

Организация Объединенных Наций утвердила Международный день борьбы с ННН-промыслом – 5 июня. В этот день в 2016 г. вступило в силу соглашение ФАО о мерах государства порта.

О квотах, портах и крабе

Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.

29 декабря 2017 года

Карельские аквафермеры получили новые участки

Семь участков для товарного рыбоводства на Ладожском озере распределили по итогам аукциона в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.

28 декабря 2017 года

Роман Витязев: Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.

Труд северных спасателей отметили наградами

В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.

Лента новостей

10 января 2018 года

ВАРПЭ представит инициативы по инвестквотам на съезде

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.

Росрыболовство определило, как хранить изъятое

Федеральное агентство по рыболовству установило процедуру хранения изъятых вещей и документов на то время, пока не рассмотрено административное дело. Правилами должны руководствоваться территориальные управления ведомства.

Замену промыслу омуля найдут Минтруд и Минэк

Премьер Дмитрий Медведев назначил министерства, которые выработают дополнительные меры по трудоустройству людей, оставшихся без работы в результате запрета на промысел омуля. Этим займутся Минтруд и Минэкономразвития совместно с властями регионов.

«Аквасервис»: Мы действовали в рамках закона

В декабре на сайте Fishnews был размещен материал «Российские производители орудий лова отстояли свои права». Публикуем позицию компании «Аквасервис», о которой идет речь в статье.

Правительство ждет предложения по инвестквотам до 15 февраля

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.

Для аквакультуры обновили правила получения субсидий

Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.

Новые меры против браконьеров оценят депутаты

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.

Стерляди Татарстана помогут заказником

В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.

План теруправления Росрыболовства возмутил прокуратуру

В Генпрокуратуре посчитали, что установление Нижнеобским теруправлением плана по привлечению к административной ответственности поднадзорных объектов не отвечает закону.

Крупнейшему эстуарию США грозит крабовый замор

Мелководье Чесапикского залива кишит тысячами голубых крабов, оказавшихся на грани гибели. Загрязнение воды вызывает интенсивное цветение водорослей, из-за которого в глубинах возникает нехватка кислорода.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

Роман ВИТЯЗЕВ

Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Горбуша показала интересный результат

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Об уроках лососевой путины

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Путина-2017 на Амуре поставила перед нами серьезную задачу

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Все материалы

Крупным планом

Крабовая продукция на прилавке

О квотах, портах и крабе

Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

Мурманский гребешок не угодил науке

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.