Депутатам предстоит решить судьбу «рыбных» законопроектов

10 января 2018 года
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
09 января 2018 года
Организация Объединенных Наций утвердила Международный день борьбы с ННН-промыслом – 5 июня. В этот день в 2016 г. вступило в силу соглашение ФАО о мерах государства порта.
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
29 декабря 2017 года
Семь участков для товарного рыбоводства на Ладожском озере распределили по итогам аукциона в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.
28 декабря 2017 года
В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.
10 января 2018 года
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
Федеральное агентство по рыболовству установило процедуру хранения изъятых вещей и документов на то время, пока не рассмотрено административное дело. Правилами должны руководствоваться территориальные управления ведомства.
Премьер Дмитрий Медведев назначил министерства, которые выработают дополнительные меры по трудоустройству людей, оставшихся без работы в результате запрета на промысел омуля. Этим займутся Минтруд и Минэкономразвития совместно с властями регионов.
В декабре на сайте Fishnews был размещен материал «Российские производители орудий лова отстояли свои права». Публикуем позицию компании «Аквасервис», о которой идет речь в статье.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить возможные меры по расширению доступа предприятий к получению инвестиционных квот. Указание дано в рамках исполнения поручения президента.
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.
В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.
В Генпрокуратуре посчитали, что установление Нижнеобским теруправлением плана по привлечению к административной ответственности поднадзорных объектов не отвечает закону.
Мелководье Чесапикского залива кишит тысячами голубых крабов, оказавшихся на грани гибели. Загрязнение воды вызывает интенсивное цветение водорослей, из-за которого в глубинах возникает нехватка кислорода.