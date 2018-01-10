10 января 2018 года

Депутатам предстоит решить судьбу «рыбных» законопроектов

Госдума утвердила примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию. Депутатам предстоит рассмотреть и документы, регулирующие вопросы рыбной отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в примерном графике на июнь стоит резонансный законопроект «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В первом чтении документ был принят еще в 2013 г. – под названием «О любительском рыболовстве». Летом 2017-го был представлен текст законопроекта ко второму чтению.

Уже в январе в первом чтении могут рассмотреть законопроект, призванный решить проблемы заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводных участков.

Документ предусматривает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, работавшие на основании договора на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, смогут получить рыбоводный участок без торгов. Предполагается, что с помощью этих поправок ЛРЗ смогут перейти на работу в режиме товарной аквакультуры.

Fishnews