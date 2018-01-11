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Здание Государственной Думы. Фото из открытых источников

Закон о госконтроле депутаты отнесли к приоритетам

Законопроект, призванный реформировать систему госконтроля в России, включен в приоритетную часть работы Госдумы. Рассмотреть документ депутаты рассчитывают в феврале.

На первом пленарном заседании 2018 г. Госдума утвердила программу законопроектной работы на весеннюю сессию. В приоритетную часть включено более 100 проектов. В их число вошел и законопроект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Рассмотреть его депутаты планируют в феврале, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ, призванный продолжить общую реформу госконтроля в стране, Правительство РФ внесло в Госдуму в декабре. Власти обещают бизнесу контролера-партнера. Предполагается развивать профилактику нарушений, риск-ориентированный подход, сделать более прозрачной систему требований, предъявляемых контролирующими органами. При этом государственный контроль должен стать более эффективным.

В то же время, согласно проекту, в сфере регулирования закона предполагается сделать ряд исключений. Так, исходя из нынешней редакции, положения нового документа не будут применяться к отношениям по организации и осуществлению мероприятий, проводимых должностными лицами пограничных органов при реализации полномочий во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ, а также в Азовском и Каспийском морях. Не включили разработчики в сферу действия закона и федеральный госконтроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов.

Fishnews
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