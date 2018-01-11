11 января 2018 года

Регулятор готовится к перезакреплению долей квот

Кампания по заключению договоров о закреплении долей квот на новый срок пройдет в этом году. Минсельхоз и Росрыболовство продолжают разработку необходимой правовой базы.

Напомним, что обновленный закон о рыболовстве предусматривает новую систему квот, а также специальные статьи по перезаключению договоров, срок действия которых истекает до 31 декабря 2018 г. и после этой даты.

Сейчас Минсельхоз представил проект приказа «Об утверждении форм заявок на закрепление долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Это обращения для получения долей международных квот, квот добычи во внутренних водных объектах, квот добычи в морских водах, сообщает корреспондент Fishnews.

Особое же внимание приковано к подготовке правил, по которым будут заключаться договоры.

Работа по закреплению долей квот на новый период – приоритетная задача для Федерального агентства по рыболовству на 2018 г., сообщил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков на декабрьской встрече с журналистами. Глава отрасли отметил, что уже развернута большая подготовительная работа по организации процесса, к которому будут привлечены и специалисты из территориальных управлений. Для того чтобы процедура перезаключения была максимально прозрачной, планируется привлечь к ней представителей ВАРПЭ и Общественного совета при Росрыболовстве.

Fishnews