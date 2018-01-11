Регулятор готовится к перезакреплению долей квот

11 января 2018 года
Эксперты ВАРПЭ представили предварительные результаты финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий в прошедшем году и подготовили прогноз инвестиционной активности на 2018 г.
Прошедший год стал для России рекордным по объему вылова за последние 25 лет. Отечественные рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов.
10 января 2018 года
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
Федеральное агентство по рыболовству установило процедуру хранения изъятых вещей и документов на то время, пока не рассмотрено административное дело. Правилами должны руководствоваться территориальные управления ведомства.
Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.
В Генпрокуратуре посчитали, что установление Нижнеобским теруправлением плана по привлечению к административной ответственности поднадзорных объектов не отвечает закону.
11 января 2018 года
Эксперты ВАРПЭ представили предварительные результаты финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий в прошедшем году и подготовили прогноз инвестиционной активности на 2018 г.
Прошедший год стал для России рекордным по объему вылова за последние 25 лет. Отечественные рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов.
Законопроект, призванный реформировать систему госконтроля в России, включен в приоритетную часть работы Госдумы. Рассмотреть документ депутаты рассчитывают в феврале.
Рыбу в канале Новосибирского шлюза реки Оби спасают от кислородного голодания. Угроза возникла из-за запруды, образовавшейся при реконструкции верхнего подходного канала.
Экспорт креветки из Вьетнама по итогам прошлого года достиг 3,8 млрд долларов - на 700 млн долларов больше, чем в 2016 г. Прогноз Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) превышен на 400 млн долларов.
10 января 2018 года
Госдума утвердила примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию. Депутатам предстоит рассмотреть и документы, регулирующие вопросы рыбной отрасли.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
Федеральное агентство по рыболовству установило процедуру хранения изъятых вещей и документов на то время, пока не рассмотрено административное дело. Правилами должны руководствоваться территориальные управления ведомства.
Премьер Дмитрий Медведев назначил министерства, которые выработают дополнительные меры по трудоустройству людей, оставшихся без работы в результате запрета на промысел омуля. Этим займутся Минтруд и Минэкономразвития совместно с властями регионов.
В декабре на сайте Fishnews был размещен материал «Российские производители орудий лова отстояли свои права». Публикуем позицию компании «Аквасервис», о которой идет речь в статье.