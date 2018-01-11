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Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: Без промразведки стратегических целей не достичь

Достичь амбициозных целей, заложенных в стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., можно только возродив промысловую разведку, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.

В сентябре на Международном рыбопромышленном форуме подняли вопрос о возвращении промразведки. О необходимости восстановления системы на базе частно-государственного партнерства – научных институтов и бизнеса – заявил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

«На самом деле идея формулирования этой задачи пришла от бизнеса, потому что бизнес растет и хочет осваивать новые районы, готов вкладывать деньги в новое оборудование», – отметил глава ВНИРО в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». Он обратил внимание, что в ближайшее время в России должен серьезно обновиться флот, появятся суда различного класса, в том числе ледового. Все это говорит о том, что бизнес пойдет дальше, не ограничиваясь рыболовством в тех зонах, где мы ловим сегодня. Когда четко указано, как, что и где ловить, конечно, это всем выгодно. Но тут встает вопрос о финансировании.

«Раньше за все платило государство. В принципе оно и сегодня могло бы себе это позволить, если бы мы понимали, какой источник средств. Мы не раз обсуждали этот вопрос, например, то, чтобы погрузить какую-то часть денег в сборы, которые взимаются с рыбаков. Это, кстати, предлагала Общественная палата. Теоретически, наверное, так тоже можно сделать, но как это реализовать технически, честно говоря, мы не совсем понимаем. Поэтому и родилась идея государственно-частного партнерства. Скорее всего, это будет какой-то фонд. Мы рассматривали разные предложения, в том числе такие формы, как эндаумент, но это решение еще будет обсуждаться руководством», - рассказал Кирилл Колончин.

Он выделил еще один «узкий момент» для промразведки: что делать с уловом? «В соответствии с нашими законами мы обязаны уничтожать уловы. Такая схема, наверное, в какой-то момент была оправдана, но с точки зрения рационального использования водных биоресурсов это, конечно, непозволительная роскошь, – считает собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». – И если мы найдем схему и нам удастся убедить руководство в ее целесообразности, посмотреть на опыт наших коллег за рубежом, где это используется, думаю, что эксплуатация таких судов будет значительно дешевле и выгоднее».

По словам директора ВНИРО, есть в том числе и предложения финансировать промразведку за счет производства. «Когда обсуждается освоение нового района, то сами бизнесмены говорят: «Разрешите нам туда выйти, там никто никогда ничего не ловил, но если мы там что-то поймаем, то это все наше». Логика-то железная, - отметил Кирилл Колончин. - Почему бы не разрешить? Заодно мы получим какие-то новые данные. Но в рамках сегодняшних законов этого разрешения рыбакам никто не даст».

Может быть, десять лет назад это было не видно, но сегодня понятно, что достичь амбициозных целей, поставленных в стратегии развития до 2030 г., без промразведки невозможно, считает глава института.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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