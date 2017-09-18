18 сентября 2017 года

Стратегия ставит рыбакам амбициозные задачи

Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.

Правительство поддерживает экспорт

15 сентября в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге прошла конференция «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии». С приветственным словом к ее участникам обратился зампредседателя правительства Аркадий Дворкович. Он отметил, что в последнее время был принят ряд важных для отрасли решений, которые касаются дальнейшего регулирования промысла.

Речь идет, прежде всего, об инвестиционных квотах, увязанных со строительством рыбопромыслового флота и заводов на территории России. «Механизм начинает работать», – констатировал вице-премьер, предложив вернуться к этой теме, если что-то пойдет не так.

Он особо подчеркнул роль экспортных поставок российской рыбной продукции. «Это важнейшая составляющая всего этого сектора. И мы будем расширять поддержку экспорта вашей продукции», – пообещал Аркадий Дворкович. По его словам, в ближайший год государство постарается не уменьшать бюджетное финансирование отрасли, прежде всего по таким направлениям как наука и воспроизводство ВБР, и рассчитывает на ускоренное развитие отрасли в целом.

Стратегические точки роста

Миссия стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. заключается в том, чтобы «открыть, создать и защитить истинную ценность российской рыбы и донести ее отечественным и иностранным потребителям», рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Среди целевых ориентиров впервые заложены экономические показатели.

«Мы поставили амбициозную цель – среднегодовой рост не менее 5% и удвоение вклада отрасли в ВВП к 2030 году, – заявил глава федерального агентства. – Сформулированы точки роста – пять масштабных комплексных инвестиционных программ, реализация которых до 2025 года потребует более 600 млрд рублей частных инвестиций».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число таких программ вошла «Новая тресковая индустрия», предусматривающая масштабное обновление флота и мощностей для переработки минтая, трески, пикши и иных видов рыб. Основным инструментом ее выполнения должны стать инвестиционные квоты.

Другая стратегическая точка – «Морские биотехнологии» – призвана запустить производство из традиционных объектов промысла новых видов продукции – это рыбная мука, жир, корма для аквакультуры, ингредиенты для БАД. «В качестве ресурсной базы это перспективные пелагические объекты на Дальнем Востоке – иваси и скумбрия. У нас есть недоиспользуемые объекты на юге России – хамса, тюлька, килька, а также антарктический криль», – перечислил источники сырья Илья Шестаков.

В части «Аквакультуры» регулятор определился с наиболее перспективным для российских производителей направлением, выбрав в качестве приоритетного вида пастбищное разведение тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. «Мы не отметаем и других направлений, – поспешил заверить руководитель Росрыболовства, – но в этом будет наша «фишка»».

Еще одна программа – «Пищевая пелагика» – включает развитие промысла доступных объектов – дальневосточной сардины (иваси), скумбрии, хамсы, каспийской тюльки – с поставкой рыбы на внутренний рынок. Ожидается, что общий объем продукции превысит 300 тыс. тонн. Однако реализация этой задачи потребует строительства специализированного среднетоннажного флота, оснащенного охлаждающими танками для хранения и доставки уловов. По оценке Росрыболовства, только на первом этапе понадобится не менее 30 таких судов.

Эти программы в совокупности могут стать локомотивом развития отрасли, выразил мнение Илья Шестаков. Он отметил, что стратегию необходимо принять до конца года, поскольку есть соответствующее поручение правительства.

Регионы напомнили про социалку

«Весьма амбициозным документом» навал проект стратегии губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он попросил разработчиков документа не терять из виду вопросов, важных для регионального роста. Это прежде всего относится к прибрежным рыболовецким колхозам – системообразующим предприятиям для многих северных поселков. «Их устойчивость, понимание перспектив – это большой и важный социальный аспект. На них и школы, и медицинские учреждения, и инфраструктура, – указал глава региона. – Хотелось бы, чтобы мы поддержали их и в обновлении флота».

По мнению Игоря Орлова, среди объектов аквакультуры нужно найти место не только рыбе, но и водорослям, переработка которых активно развивается в области. Внимания требует и вопрос любительского рыболовства, который необходимо отрегулировать, чтобы в полной мере использовать водный фонд территорий.

Большой кадровый дефицит

Руководитель ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отметил участие бизнес-сообщества в разработке стратегии, но предложил определиться с приоритетами. «На мой взгляд, это вещи, связанные с закреплением населения на той территории, на которой будут реализовываться основные проекты», – озвучил он свое видение проблемы. Удаленность прибрежных регионов от центров урбанизации положительно сказывается на состоянии рыбных запасов, но затрудняет решение задачи по развитию глубокой переработки из-за дефицита рабочих рук.

Среди рисков, связанных с инвестквотами, Александр Ефремов назвал избыточное производство филе тресковых рыб для российского рынка, вопрос с компетенциями судостроителей по проектированию рыболовных судов, а также отсутствие исследований промысловых схем для лова перспективных объектов.

С осторожностью оценил возможность реализации на Дальнем Востоке масштабных проектов в сфере рыбопереработки генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Он согласился, что проблема кадрового голода актуальна, однако с ней можно справиться путем «привлечения легионеров» – зарубежных специалистов-технологов и промысловиков, у которых могли бы перенимать опыт местные бригады.

Сложности связаны с тем, что у предприятий, которые в принципе могут участвовать в инвестпроектах, как правило, уже есть свои долгосрочные планы развития. «Сейчас проекты, которые мы пытаемся реализовать до 2018 года, нам нужно умудриться как-то интегрировать в новые возможности», – поделился опытом руководитель рыбокомбината.

По мнению Константина Коробкова, перерабатывающие комплексы, у которых нет добычи, не пойдут в инвестиционную программу. «Программа развития прибрежных предприятий зависит от трех ключевых факторов. Это наличие сырьевой базы, наличие гидротехнических сооружений и компетенция тех, кто находится на площадке. На Дальневосточном бассейне таких точек роста, я думаю, не больше пяти-шести, где это можно реализовать», – считает он.

От судов до берега

Удовлетворенность стратегией выразил директор департамента маркетинга и продаж АО «ОСК» Дмитрий Пряхин – ведь согласно документу до 2030 г. планируется строительство более 100 судов. «2017 год для ОСК был отмечен тем, что у нас сейчас подписаны и исполняются контракты на 17 рыбопромысловых судов, хотя в позапрошлом году не было ни одного», – заметил представитель госкорпорации. Он заверил, что российские заводы, как в составе ОСК, так и независимые, имеют достаточный опыт в строительстве технически сложных судов, чтобы закрыть потребности рыбаков.

Проблемы береговой инфраструктуры и логистики некоторые регионы готовы решать в связке с бизнесом. «Везите к нам, мы все решим, – пригласил рыбодобытчиков в Архангельск Игорь Орлов. – Мы испытываем острый недостаток в загрузке наших мощностей по рыбопереработке и хранению. Архангельск ищет новые решения в формировании комфортных условий для рыбаков с точки зрения скорости выгрузки добычи».

Архангельский губернатор также обратил внимание на возможность использования Северного морского пути для доставки рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России. Это особенно актуально в свете недавнего поручения председателя правительства. Премьер поручил проработать вопрос о снижении тарифов на ледокольную проводку по Севморпути судов с грузом рыбной продукции.

Наука за возвращение промразведки

Чтобы наша страна могла успешно вести промысел в Мировом океане, нужно вернуться к схеме, которая включает присутствие научного флота, промысловой разведки и добывающего флота, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.

«Совсем недавно недостающее сегодня звено – промразведка – принимало участие в открытии основных величин запасов ВБР в Мировом океане, таких как ставрида в южной части Тихого океана, минтай в восточной части Берингова моря, хек, кальмары, криль и т.д.», – напомнил он.

Необходимо законодательно возобновить этот институт, высказал мнение руководитель головного отраслевого НИИ, построить 10-15 судов промразведки и создать соответствующую структуру на базе частно-государственного партнерства.

К ОДУ – с экономической меркой

Новый способ оценки работы отрасли – вместо вылова в тоннах к доле в ВВП и финансовой отдаче – логически влечет за собой изменение оценки изначального производственного ресурса отрасли – прогноза ОДУ, заявил на конференции президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, практика учитывать при определении ОДУ не только биологические, но и экономические показатели – сколько выгодно выловить – широко используется в ведущих рыболовных странах. В России ситуация иная, хотя закон о рыболовстве предусматривает определение объемов добычи ВБР с учетом в том числе экономических факторов. Рыбопромышленные предприятия должны более четко и глубоко участвовать в обсуждении прогноза ОДУ, считает глава крупнейшей отраслевой ассоциации.

Он положительно отнесся к идее государственно-частного партнерства в сфере промысловой разведки, но предложил ввести льготы для участников таких проектов. «Предприятие может финансировать работы, связанные с промысловой разведкой, и эти денежные средства должны засчитываться в качестве уплаты сбора за пользование ВБР так, как это используется в нашей горнодобывающей промышленности при ведении геологоразведочных работ и существующих льготах, связанных с финансированием частными компаниями таких работ», – привел пример Герман Зверев.

Рыба made in Russia

Директор по внешним коммуникациям АО «Российский экспортный центр» Вера Подгузова рассказала об инструментах поддержки, которыми располагает организация, и пригласила рыбаков к сотрудничеству. «РЭЦ готов предоставить максимальную помощь и содействие экспортерам в рыбной отрасли. Мы представляем более 110 нефинансовых продуктов, финансовые продукты, кредитование и страхование», – перечислила она.

Еще одним механизмом продвижения является зонтичный бренд «Сделано в России» или made in Russia, который, по словам Веры Подгузовой, можно распространить и на рыбную продукцию.

«Мы бы ждали от рыбных ассоциаций взаимодействия, может быть, даже постановки нам задач, потому что рыбная отрасль очень специализирована, здесь много нюансов и нам требуется в этом смысле налаженный диалог», – отметила представитель РЭЦ.

«Девять месяцев назад наша ассоциация направила конкретные предложения по повышению финансовой отдачи в Российский экспортный центр», – сообщил Герман Зверев. Он проинформировал коллег о предстоящей встрече 27 сентября с генеральным директором РЭЦ Петром Фрадковым.

На вопрос, можно ли увеличить финансовую отдачу отрасли на экспортных рынках не только путем изменения структуры выпускаемой продукции, президент ВАРПЭ ответил утвердительно, напомнив об успешном опыте производителей из США и Норвегии. Но в российских условиях согласованные, скоординированные действия рыбопромышленников по продвижению продукции внешнем рынке невозможны из-за позиции Федеральной антимонопольной службы.

«Мы будем использовать поручения председателя правительства, будем использовать площадку Российского экспортного центра, для того чтобы предложить пакет инструментов по повышению отдачи от нашей работы на внешнем рынке. Это может быть не только изменение структуры выпускаемой продукции. Это может быть работа по маркетингу и продвижению, это могут быть согласованные, скоординированные действия, но они будут возможны только при условии существенного изменения практики работы ФАС», – заключил Герман Зверев.

По итогам конференции, Аркадий Дворкович рассказал журналистам, что в этом году механизм поддержки поставок российской рыбной продукции на другие рынки будет протестирован на отдельных компаниях. Основным оператором пилотного проекта выступит Российский экспортный центр, который в ближайшее время сформирует программу по конкретным направлениям поддержки рыбных экспортеров.

Fishnews