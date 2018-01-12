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Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей ВИННИКОВ

Андрей Винников: Необходимо повышать экологическое самосознание населения

Одним лишь ужесточением репрессивных мер браконьерство не победить, считает директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. По его мнению, к вопросу экологических преступлений необходим комплексный подход.

Законопроект об ужесточении уголовного наказания за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими ценными и особо ценными животными, включая занесенных в Красную книгу, Минприроды предложило еще в 2015 г. В январе нынешнего года поправки наконец дошли до стадии обсуждения в Госдуме.

«В предлагаемом законопроекте я считаю очень важной норму, вводящую процессуальный порядок по применению уголовного законодательства в отношении торговли дикими животными, в том числе рыбой, через СМИ и интернет, - отметил в статье для Fishnews директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. - Дело в том, что ранее из-за пробелов в законодательстве привлечь таких продавцов к уголовной ответственности было практически невозможно. В пояснительной записке к поправкам говорится об анализе количества случаев продажи «краснокнижных» животных, их частей и дериватов (производных). Эти данные свидетельствуют, что такая торговля шла по Сети вовсю, это были совсем не единичные случаи».

Тем не менее Андрей Винников считает, что необходим комплексный подход к вопросу экологических преступлений.

«Борьба с браконьерством у нас ведется очень однобоко, главным образом, через ужесточение и упорядочивание репрессивных мер, – подчеркнул он. – В то же время причины возникновения ННН-промысла не устраняются. Какие у нас самые проблемные в этом плане районы? Это отдаленные уголки, где организованные браконьерские группы привлекают в свои бригады местное население, а также поселки на берегах морей и рек, где имеет место так называемое «бытовое браконьерство». Из-за чего оно возникает? Из-за безработицы, низких заработков и других социально-экономических проблем».

По мнению представителя WWF России, для эффективной борьбы необходимо повышать уровень экологического самосознания населения.

«Только через законодательные инициативы это сделать практически невозможно, - считает Андрей Винников. - Необходимы целенаправленные совместные действия органов государственной власти, местного самоуправления, природоохранных организаций, подкрепленные социально-экономической политикой. Чтобы у людей не возникало и мыслей о незаконном промысле рыб или других животных. А если такие мысли и возникнут, то чтобы как в США или, скажем, Канаде, соседи браконьера тут же сообщили бы о его противоправных действиях в правоохранительные органы».

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.
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