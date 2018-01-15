15 января 2018 года

Причалы в Махачкале получили арендатора

По итогам аукциона «Нацрыбресурс» определил арендатора причалов в Махачкалинском рыбном порту. Условия договора аренды предусматривают инвестиции в портовую инфраструктуру, в том числе в модернизацию ГТС.

Аукцион на право заключения договора аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс» на праве хозяйственного ведения в Махачкалинском рыбном порту, проведен 12 января. Победитель – ООО «Строительно-монтажное управление № 12», зарегистрированное в Дагестане.

По условиям договора арендатор обязан обеспечить строительство системы ливневой канализации, локальных очистных сооружений на причальных набережных, построить холодильный склад мощностью 1500 тонн единовременного хранения, а также цех по переработке водных биоресурсов до 2020 г. Кроме того, до конца 2025 г. предприятие должно провести реновацию (модернизацию) действующей инфраструктуры морского порта, в том числе капитальный ремонт ГТС, для обеспечения перевалки и хранения не менее 150 тыс. тонн рыбопродукции в год.

«ФГУП «Нацрыбресурс» будет строго отслеживать выполнение инвестиционных обязательств арендатора с целью сохранения потенциала рыбного порта по обслуживанию рыбопромыслового флота, базирующегося в Дагестане», – сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. За невыполнение инвестиционных обязательств договором предусмотрены серьезные штрафные санкции.

В руководстве «Нацрыбресурса» считают восстановление и развитие рыбного морского терминала в Махачкале одним из приоритетных вопросов. Тем более что сейчас уровень освоения водных биоресурсов на Каспии составляет не более 20% от рекомендованных наукой объемов.

«Думаю, что рыбопромысловый флот и рыбная отрасль Дагестана, учитывая сегодняшнюю политику нашего предприятия, могут рассчитывать на возрождение некогда знаменитого рыбного порта в Махачкале, где каспийскую рыбную флотилию будет ждать уютная гавань», – отметил врио генерального директора «Нацрыбресурса» Сергей Харьков.

Fishnews