Осетра ловят на дорогах

15 января 2018 года
В Хабаровском крае будут судить местного жителя, добывавшего амурского осетра во время нереста. Весь изъятый улов – 49 ценных рыб – полицейские выпустили в живом виде.
10 января 2018 года
В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.
09 января 2018 года
С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.
29 декабря 2017 года
По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.
28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
27 декабря 2017 года
В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры. Ведомство рассказало, на какие моменты обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.
16 января 2018 года
Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.
В школах Астраханской области реализуется программа «Аквапоника»: дети выращивают рыбу и овощи в своеобразном симбиозе. В бизнес-проекте участвует более тысячи учеников.
Енисейское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на право пользования рыбоводными участками на озерах Хакасии. Всего на торги выставлено 10 РВУ площадью от 3 до 136 га.
В Индии разработали типовую модель судна для глубоководного промысла, рыбаки проходят переобучение. Причиной вынужденной переориентации стало сворачивание донного лова в Полкском заливе.
15 января 2018 года
Минпромторг опубликовал каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это поможет повысить узнаваемость отечественных брендов на внутреннем рынке, полагают в министерстве.
На Камчатке благодарственное письмо от МЧС вручили капитану судна «Петр Ильичев» Анатолию Пименову. В декабре его экипаж поднял на борт северокорейских рыбаков, тонувших в Японском море.
Минсельхоз определил порядок подачи заявления о том, какой вид рыболовства предприятие собирается осуществлять в расчетному году, – промышленное или прибрежное.
Квоты на добычу палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных отраслевой системы мониторинга под общим кодом. Тем не менее в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в соответствии с видовым составом.
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.