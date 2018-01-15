16 января 2018 года

Осетра ловят на дорогах

В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.

Незаконную рыбопродукцию полицейские обнаружили в автомобиле, которым управлял 49-летний житель Амурской области. Он перевозил три экземпляра осетровых рыб весом 17 кг, еще 59 кг фрагментов туш осетровых и около 1 кг черной икры, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам подозреваемого, деликатес он вез в Хабаровск по просьбе знакомого, который обещал заплатить за доставку.

На том же участке дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре сотрудники ДПС в ходе досмотра автомобиля 34-летнего жителя Николаевска-на-Амуре обнаружили и изъяли икру рыб осетровых видов общим весом более 57 кг и 48,5 кг фрагментов туш осетровых.

В обоих случаях рыба и икра изъяты. Образцы продукции направлены на экспертизу. В отношении водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». С подозреваемых взяты обязательства о явке.

Fishnews