Осетр присоединится к тульскому прянику

16 января 2018 года
В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.
10 января 2018 года
В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.
09 января 2018 года
С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.
29 декабря 2017 года
По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.
28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
27 декабря 2017 года
В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры. Ведомство рассказало, на какие моменты обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.
17 января 2018 года
В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.
Нацеленным на инновационное развитие рыбоперерабатывающим предприятиям сегодня необходимы специалисты с профилем биотехнолога, уверен завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».
В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.
IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ пройдет в Москве 27 февраля. О том, по каким принципам ведется подготовка к важнейшему для отрасли мероприятию, Fishnews рассказали в ВАРПЭ.
За последние 40 лет популяции пресноводных видов флоры и фауны сократились на 81%, отмечают в ООН. По данным организации, это более чем вдвое превышает темпы вымирания сухопутных и морских видов.
С начала года в Охотском море добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня 2017 г. В связи со сложной ледовой обстановкой замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил обращать особое внимание на правила безопасности.
Исландские промысловики в прошлом году добыли 1 млн 177 тыс. тонн водных биоресурсов - на 10% выше результата 2016 г. Прибавку обеспечили мойва и путассу.
Нерестовый запас белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне продолжает сокращаться, отмечают в КаспНИРХ по итогам исследований прошлого года. Ученые оценили качественную структуру популяции.
16 января 2018 года
Специалисты АзНИИРХ обращают внимание, что бурые водоросли рода Cystoseira, растущие в Черном море – ценное сырье для промышленности. Исследования 2006 – 2015 гг. подтвердили относительную стабильность продукционных характеристик цистозиры на северо-восточном шельфе.