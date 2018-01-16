17 января 2018 года

Осетр присоединится к тульскому прянику

Туристов в Тульскую область собираются завлекать возможностью посетить осетровую ферму. По мнению властей региона, такое направление будет популярным среди гостей из разных уголков страны.

Экскурсии на осетровую ферму предполагается продвигать в Тульской области. Приглашать гостей из разных регионов собираются на рыбоводческое предприятие «Приокское». Оно специализируется на разведении русского осетра и стерляди, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального комитета по развитию туризма.

Промышленный туризм – перспективное направление в России, отметил председатель комитета Владимир Аллахвердов. Он выразил уверенность, что предприятие будет популярным среди туристов из разных уголков страны, а возможно, и мира.

Планируется, что экскурсии по хозяйству будут проходить в сопровождении сотрудников осетровой фермы, которые расскажут об особенностях разведения рыбы и получении икры. Обещают и дегустации черной икры и осетрины.

Fishnews