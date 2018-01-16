Новости
Экскурсии на осетровую ферму предполагается продвигать в Тульской области. Фото с сайта регионального комитета по развитию туризма

Осетр присоединится к тульскому прянику

Туристов в Тульскую область собираются завлекать возможностью посетить осетровую ферму. По мнению властей региона, такое направление будет популярным среди гостей из разных уголков страны.

Экскурсии на осетровую ферму предполагается продвигать в Тульской области. Приглашать гостей из разных регионов собираются на рыбоводческое предприятие «Приокское». Оно специализируется на разведении русского осетра и стерляди, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального комитета по развитию туризма.

Промышленный туризм – перспективное направление в России, отметил председатель комитета Владимир Аллахвердов. Он выразил уверенность, что предприятие будет популярным среди туристов из разных уголков страны, а возможно, и мира.

Планируется, что экскурсии по хозяйству будут проходить в сопровождении сотрудников осетровой фермы, которые расскажут об особенностях разведения рыбы и получении икры. Обещают и дегустации черной икры и осетрины.

Fishnews
НазадМетки: икраосетровых

Похожие новости

16 января 2018 года

Осетра ловят на дорогах

В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.

10 января 2018 года

Стерляди Татарстана помогут заказником

В Республике Татарстан создан региональный госзаказник «Нерестилище стерляди». Новая ООПТ должна обеспечить благоприятные условия для воспроизводства популяции ценного вида осетровых.

09 января 2018 года

Маркировка пойдет во спасение животных

С 2019 г. Правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Обязанность по маркированию может быть установлена в том числе в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты животных.

29 декабря 2017 года

Сахалин оценил промысловые возможности по лососям

По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.

28 декабря 2017 года

Контрабандных осетровых не пустили на российский рынок

В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.

27 декабря 2017 года

Как не прогадать с икрой, рассказал Роспотребнадзор

В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры. Ведомство рассказало, на какие моменты обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.

Лента новостей

17 января 2018 года

Дело бывшего главы теруправления Росрыболовства направили в суд

В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.

Подготовка кадров для современной рыбопереработки

Нацеленным на инновационное развитие рыбоперерабатывающим предприятиям сегодня необходимы специалисты с профилем биотехнолога, уверен завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.

Рыбопромысловые участки могут «перекроить»

Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».

Торговым сетям хотят запретить возвраты

В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.

Съезд рыбаков: как готовиться?

IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ пройдет в Москве 27 февраля. О том, по каким принципам ведется подготовка к важнейшему для отрасли мероприятию, Fishnews рассказали в ВАРПЭ.

ООН бьет тревогу: пресноводные – в опасности

За последние 40 лет популяции пресноводных видов флоры и фауны сократились на 81%, отмечают в ООН. По данным организации, это более чем вдвое превышает темпы вымирания сухопутных и морских видов.

Минтайщиков призывают к особой осторожности во льдах

С начала года в Охотском море добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня 2017 г. В связи со сложной ледовой обстановкой замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил обращать особое внимание на правила безопасности.

Исландцам везло на мойву и путассу

Исландские промысловики в прошлом году добыли 1 млн 177 тыс. тонн водных биоресурсов - на 10% выше результата 2016 г. Прибавку обеспечили мойва и путассу.

Белорыбица переживает непростые времена

Нерестовый запас белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне продолжает сокращаться, отмечают в КаспНИРХ по итогам исследований прошлого года. Ученые оценили качественную структуру популяции.

16 января 2018 года

Ученые отмечают «водорослевые» перспективы Черного моря

Специалисты АзНИИРХ обращают внимание, что бурые водоросли рода Cystoseira, растущие в Черном море – ценное сырье для промышленности. Исследования 2006 – 2015 гг. подтвердили относительную стабильность продукционных характеристик цистозиры на северо-восточном шельфе.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Без промразведки стратегических целей не достичь

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

Роман ВИТЯЗЕВ

Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Горбуша показала интересный результат

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Об уроках лососевой путины

Все интервью

Личное мнение

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь КИМ

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Подготовка кадров для современной рыбопереработки

Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей ВИННИКОВ

Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Андрей ВИННИКОВ

Необходимо повышать экологическое самосознание населения

Все материалы

Крупным планом

Самой крупной производственной площадкой корпорации Moon Tech является завод в городе Янтай (Китай). Оборот предприятия – около 1 млрд долларов в год

MOON TECH: новое имя – знакомые технологии

Крабовая продукция на прилавке

О квотах, портах и крабе

Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

Мурманский гребешок не угодил науке

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.