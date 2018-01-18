18 января 2018 года

Правительство готовит новый закон в сфере аквакультуры

На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.

Законопроект «О производстве органической продукции» подготовило Министерство сельского хозяйства РФ. Документ распространяется на продукцию растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде. Речь идет о пищевой продукции, кормах для животных, посадочном и посевном материале.

Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Предусматривается добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации. Кроме того, предполагается вести единый государственный реестр производителей «органики».

С помощью нового закона власти рассчитывают создать правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России.

Fishnews