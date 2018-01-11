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Российская рыба хочет в Бразилию

Более 100 предприятий и судов РФ желают поставлять рыбопродукцию в Бразилию. Россельхознадзор пригласил компетентное ведомство южноамериканской страны провести инспекцию.

Сейчас экспортировать рыбопродукцию в Бразилию могут три российских предприятия. Хотят же поставлять свои товары на рынок республики в общей сложности более 100 отечественных рыбозаводов и судов, сообщили Fishnews в пресс-службе ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры».

По данным Нацрыббезопасности, Россельхознадзор направил письмо в Секретариат по защите растений и животных (SDA), который входит в структуру Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA). Специалистов ведомства приглашают провести в 2018 г. инспекцию российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, желающих поставлять свою рыбопродукцию в республику.

Fishnews
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