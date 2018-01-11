Российская рыба хочет в Бразилию

11 января 2018 года
Введение обязательной электронной ветсертификации сдвинули на полгода. Таким образом, стартовал последний отсчет для внедрения этой системы, отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
09 января 2018 года
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
29 декабря 2017 года
В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.
28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
26 декабря 2017 года
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
22 декабря 2017 года
К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.
18 января 2018 года
С 1 февраля в Сахалинской области начнут принимать заявки на гранты для развития спорта, поддержки талантливых детей и молодежи, помощи гражданам в тяжелой жизненной ситуации. Программу запускает благотворительный фонд «Родные острова», основанный рыбаками.
Российские предприятия с начала года добыли почти 172 тыс. тонн водных биоресурсов – на 39% выше прошлогоднего уровня. Положительная динамика наблюдается на всех морских рыбохозяйственных бассейнах страны.
На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.
На Камчатке вынесли приговор местной жительнице, ложно обвинившей сотрудника теруправления Росрыболовства в попытке изнасилования. Наказанием стал штраф в 40 тыс. рублей.
По итогам прошлого года предприятия Карелии выловили и вырастили 118 тыс. тонн рыбы. По данным республиканского минсельхоза, это лучшие показатели рыбной отрасли с 1992 г.
17 января 2018 года
Туристов в Тульскую область собираются завлекать возможностью посетить осетровую ферму. По мнению властей региона, такое направление будет популярным среди гостей из разных уголков страны.
В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.
Нацеленным на инновационное развитие рыбоперерабатывающим предприятиям сегодня необходимы специалисты с профилем биотехнолога, уверен завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».
В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.