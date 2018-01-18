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Ключевые для рыбаков вопросы обсудят на Всероссийском съезде

Дальневосточные рыбаки решают, кто отправится на съезд

Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.

На Сахалине в конце декабря участники совещания по подготовке к Съезду определились с основными направлениями дальнейшей работы. Для формирования общего списка делегатов будет проведена региональная конференция. Для ее организации создан специальный комитет – его первое заседание состоялось 18 января. Исходя из общего количества работающих в отрасли, число делегатов должно составлять 38 человек. Сейчас уже выдвинуто 25 делегатов, рассказал Fishnews глава областного агентства по рыболовству Андрей Горничных. Работа будет продолжена. Итоговую конференцию планируется провести 30 января.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья инициировала проведение региональной конференции 25 января. На предприятиях рыбохозяйственного комплекса продолжается работа по выдвижению делегатов, сообщил президент АРПП Георгий Мартынов.

Идет подготовка и в Хабаровском крае. Информацию о съезде довели до всех ассоциаций, отметил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов. Он отметил, что провести такое масштабное отраслевое мероприятие особенно важно в свете предстоящего закрепления долей квот на новый период.

Сообща организуют подготовку к съезду Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки, профсоюз и краевые власти. Создана специальная рабочая группа. Собираются списки делегатов, предложения по повестке обсуждения, рассказал зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Инициаторами проведения IV Всероссийского съезда рыбаков выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Предложение поддержали в Росрыболовстве. В прошлый раз съезд собирался в 2012 г.

Fishnews
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