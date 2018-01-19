19 января 2018 года

Споры по Красной книге не устраивают депутатов

Парламентарии рекомендовали Минприроды найти общую позицию с научным сообществом по спискам «краснокнижных» животных и не затягивать с решением вопроса о спорных видах.

Комиссии не хватает прозрачности

Ситуация с утверждением нового списка объектов животного мира, включенных в Красную книгу, рассматривалась 18 января на заседании Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Председатель комитета Владимир Бурматов обратил внимание, что открытое письмо ученых, где высказаны сомнения по поводу обоснованности исключения некоторых видов из этого перечня, уже собрало 190 подписей академиков либо членов-корреспондентов РАН, докторов и кандидатов биологических наук.

Он подчеркнул, что по сравнению со списком, одобренным в феврале прошлого года, «выпал целый ряд животных». В Минприроды такое решение объяснили отсутствием точных данных о численности популяций и ареале их обитания. «В моем понимании, если отсутствуют данные, значит, их надо считать и наоборот оставлять, наверное, в Красной книге», – высказал мнение Владимир Бурматов. «Нельзя допускать такой раскол в ученом и экспертном сообществе», – добавил он.

Представитель министерства Константин Осипов признал, что ситуация с Красной книгой неоднозначная, «не совпадают мнения многих коллег из комиссии», а «по некоторым видам животных возникли противоречия». При этом он подчеркнул, что речь идет о видах, которые ранее отсутствовали в Красной книге.

«Они не включаются в связи с тем, что недостаточно материала, недостаточно оснований было представлено в комиссию, и не было возможности полноценно и объективно рассмотреть эти материалы», – заявил докладчик. Почему в феврале эти материалы были достаточно убедительными для комиссии, а осенью уже нет, Константин Осипов объяснить не смог. Как и прояснить для депутатов хронологию и процедуру принятия решений по редактированию списка.

По словам члена комиссии по Красной книге, сотрудника ФГБУ «ВНИИ Экология» Александра Сорокина, в ходе общественного обсуждения проекта списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов поступило много замечаний. Причем претензии приходили как от охотников – из-за включения «охотничьих» видов, так и от «зеленых», возмущенных изъятием несколько видов морских млекопитающих.

В результате обсуждение уперлось в эти полтора десятка видов, что не дает министерству утвердить список, который в целом насчитывает более 400 видов, пожаловался Александр Сорокин. «Остальные виды ни при чем», – обратился он к участникам заседания.

Владимир Бурматов напомнил, что ранее Минприроды отказалось включать в состав комиссии представителей профильного комитета. «Исходя из этого мы не понимаем, что у вас там происходит», – заметил он.

Подводя итоги дискуссии, руководитель комитета подчеркнул, что все действия с Красной книгой должны носить консенсусный характер. Депутаты рекомендовали министерству найти возможность договориться с научным сообществом и не затягивать с решением вопроса по спорным видам.

«Мы хотим конкретную дату, когда будет обсуждение по этим спорным вещам», – заявил Владимир Бурматов и пообещал, что комитет наравне с Минюстом и другими надзорными ведомствами проверит соблюдение всех процедур при согласовании и утверждении списка.

К браконьерам – без снисхожденья

На заседании депутаты также рассмотрели проект изменений в Уголовный кодекс, ужесточающих санкции за преступления, связанные с незаконной добычей и оборотом водных биоресурсов и других диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. Как сообщает корреспондент Fishnews, по этому законопроекту [№ 356397-7] комитет по экологии и охране окружающей среды выступает соисполнителем.

Владимир Бурматов акцентировал внимание коллег на увеличении сроков лишения свободы, предполагаемых в случае охоты на «краснокнижных» животных. В частности, за незаконную охоту нарушителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет, а если она сопровождалась крупным ущербом, то до 5 лет.

«Очень важный новый состав преступления вводится в отношении незаконного оборота «краснокнижных» животных, – уточнил председатель комитета. – Причем караться будет не только продажа, но и приобретение дериватов».

Участников таких сделок может ждать до 4 лет тюрьмы, а если речь идет об организованной группе, то и до 9 лет. «Это тот срок, который уже может остановить преступника, несмотря на огромную прибыль, которую он может извлечь», – резюмировал Владимир Бурматов.

Поправками также предусмотрена возможность в качестве наказания за незаконный вылов водных биоресурсов назначать обязательные работы на срок до 480 часов.

Члены комитета в целом подержали концепцию законопроекта, указав на необходимость конкретизировать некоторые статьи кодекса.

Fishnews