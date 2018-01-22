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Промысел салаки в Калининградском заливе. Фото РИА «Новости»

Западный бассейн получил поправки по рыбному промыслу

Внесены изменения в правила рыболовства для Западного бассейна. Поправки касаются, в частности, оснащения флота ТСК, подачи судовых суточных донесений, а также сроков и орудий промысла в Новгородской области.

Изменения внесены приказом Минсельхоза от 20 декабря 2017 № 634, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 30 января.

Согласно новой редакции правил, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить на своем флоте выполнение временного положения о спутниковом позиционном контроле иностранных промысловых судов, а также нового порядка оснащения судов ТСК. Исключение сделано для рыболовства во внутренних водах России (кроме внутренних морских вод).

Уточняется, что ежедневные ССД при промысле во внутренних морских водах, территориальном море, ИЭЗ и на континентальном шельфе России подает капитан судна с валовой вместимостью более 80 тонн и главным двигателем мощностью более 55 кВт, оборудованного ТСК. Кроме того, запрещается применять дрифтерные (плавные) сети для промышленной и прибрежной добычи семги в 26-м подрайоне ИКЕС и 32-м подрайоне ИКЕС (Финском заливе), сообщает корреспондент Fishnews.

Для Новгородской области уточняются запретные для добычи на определенных водоемах сроки и орудия лова. Обновлена таблица разрешенных орудий лова для различных видов рыб этого региона. Также правила дополнены перечнем водных объектов рыбохозяйственного значения Новгородской области, на которых запрещается ловить ставными сетями с 5 апреля по 1 июня.

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