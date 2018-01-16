22 января 2018 года

Каботаж – только для судов с российских верфей

Минпромторг подготовил протекционистские поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ. Для поддержки отечественных верфей предлагается запретить использование для каботажа и ряда других работ судов иностранной постройки.

Кодекс торгового мореплавания распространяется в том числе на суда для рыболовства. Последние поправки в КТМ (ФЗ от 29 декабря 2017 г. № 460) президент Владимир Путин подписал в конце прошедшего года, изменения вступят в силу с 1 февраля 2018 г.

Согласно этому закону, для каботажа, ледокольной проводки, поисковых и спасательных операций, подъема затонувшего имущества, гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской Федерации будут использоваться суда, плавающие под государственным флагом РФ.

При этом под каботажем «понимаются перевозка грузов, пассажиров и их багажа и (или) буксировка» во внутренних морских водах и (или) терморе РФ без пересечения госграницы; из внутренних морских вод и (или) терморя к искусственным островам, установкам и сооружениям в ИЭЗ или на континентальном шельфе и наоборот; между искусственными островами, установками и сооружениями в ИЭЗ или на континентальном шельфе; из внутренних морских вод и (или) терморя во внутренние морские воды и (или) терморе с пересечением госграницы.

«Вдогонку» к уже принятому законодательному акту Минпромторг подготовил новые поправки. Их суть сводится к тому, чтобы ограничить выполнение каботажа и ряда других работ судами не только под российским флагом, но и построенными на российских верфях, сообщает корреспондент Fishnews. Текст законопроекта выложен на сайте regulation.gov.ru.

Авторы документа отмечают, что под российским флагом часто ходит флот, построенный за рубежом. Так, в 2012-2017 гг. на территорию России ввезено 1116 судов иностранного производства, в то время как средняя загрузка отечественных верфей составляет не более 40-50% (в 2012 - 2017 гг. в РФ построено всего 659 судов), говорится в пояснительной записке.

Авторы поправок обращают внимание, что подобные нормы применяются в США, там действует принятый в 1920 г. закон о торговом флоте («закон Джонса»). Этот документ разрешает использовать при каботажном плавании в водах Соединенных Штатов только суда американского производства под американским флагом с американским экипажем и принадлежащие исключительно гражданам США.

Между тем, по данным СМИ, «закон Джонса» в США иногда подвергается критике из-за того, что бьет по потребителям услуг: цены на строительство судов в Соединенных Штатах значительно выше, чем в некоторых других государствах.

Fishnews