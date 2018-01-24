24 января 2018 года

Правовую базу адаптируют к «рыбному» техрегламенту

Правительство РФ исключило рыбную продукцию из сферы действия постановления от 1 декабря 2009 г. № 982: теперь для рыбы есть специальный технический регламент Евразийского экономического союза.

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982. По закону о техническом регулировании, правительство утверждает и ежегодно уточняет единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, до дня вступления в силу соответствующих техрегламентов.

С 1 сентября вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». В связи с этим рыбные товары вывели из сферы действия постановления правительства № 982. Исключены разделы 9261 – 9265, 9268 – 9273, 9281, 9282, 9284, сообщает корреспондент Fishnews. Раздел 9280 изложен в новой редакции:

«Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая

Жир ветеринарный из рыбы и морских млекопитающих».

Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 19 января 2018 г. № 31.

Для адаптации предпринимателей к требованиям «рыбного» техрегламента предусмотрен переходный период. Это отражено в новом постановлении Правительства РФ. Сроки действия деклараций о соответствии, принятых до дня вступления техрегламента в силу, а также порядок производства и выпуска в обращение продукции по этим декларациям устанавливаются согласно Решению Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2017 г. № 40. Документы будут действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 г. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности.

Согласно новому постановлению, продукция и (или) упаковка, выпущенные в обращение на территории России по указанным декларациям, перемаркированию знаком соответствия не подлежат.

Fishnews