24 января 2018 года

Минтаевая путина проходит по позитивному сценарию

К 22 января в Охотском море добыто 149 тыс. тонн минтая - на 35% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Тихоокеанской сельди выловлено 3,1 тыс. тонн.

Судов прибывает

Заседание штаба охотоморской путины в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, минтаевая квота освоена на 13,9%. Минтай и сельдь в Охотском море на 22 января добывали 117 промысловых и 2 обрабатывающих судна, количество флота постепенно растет. Лов креветки, краба и других донно-пищевых объектов ведут 42 судна.

Спокойно не во всех районах

Как доложил из района промысла руководитель координационной группы ФАР Юрий Омельченко, на минувшей неделе ледовая и метеорологическая обстановка были благоприятными. Основные районы добычи свободны ото льда за исключением Восточно-Сахалинской подзоны и района банки Кашеварова, где наблюдаются небольшое волнение моря и подвижки тяжелого льда. Среднетоннажные суда не работали лишь один день из-за непогоды, крупнотоннажный флот вел добычу без перебоев.

Сейчас ледовая обстановка начинает меняться. Поля мелкобитого льда выносит в районы промысла сельди, по всей акватории усиливается ветер. Суда, работающие в районе ледовой кромки (крупнотоннажный флот на промысле сельди и краболовы в заливе Шелихова), получили предупреждения о возможной резкой смене ледовой обстановки. Остальные суда ведут лов на чистой воде.

Безопасность работы судов в экспедиции в отчетный период обеспечивал спасатель «Преданный». Аварийных ситуаций не зафиксировано.

В Северо-Охотоморской подзоне в минувшую неделю флот не работал из-за сложной ледовой обстановки, несмотря на наличие устойчивых скоплений минтая.

В Западно-Камчатской подзоне работают восемь судов. Промысловая обстановка не стабильна, уловы варьируются от 30 до 50 тонн на судосутки промысла.

В Камчатско-Курильской подзоне сосредоточена основная часть флота – 67 судов. Промысловая обстановка удовлетворительна, но нестабильна. Уловы - от 95 до 120 тонн на судосутки.

На Северных Курилах в минувшие семь дней работало около 9 судов. Промысловая обстановка также нестабильна, уловы колеблются от 20 до 80 тонн на судосутки.

В районе экспедиции находятся 28 единиц транспорта, 12-15 из них – под погрузкой ежедневно, остальные – на переходах или в ожидании накопления продукции на промысловых судах. За отчетный период в порты отправились 15 транспортов.

Промысел и погрузки контролируют 34 инспектора морской охраны и одно патрульное судно. Простоев судов на перегрузах не наблюдалось.

Ледовые поля растут

В экспедиции работают 12 наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО. По прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, в ближайшие семь дней обстановка останется благоприятной для промысла в Камчатско-Курильской подзоне, на юге Западно-Камчатской подзоны можно ожидать появления промысловых скоплений минтая, при этом усиление ветра вновь спровоцирует нестабильность ледовой ситуации. В восточной части моря будет происходить уплотнение льда, усилится вынос мелкобитого льда из залива Шелихова в западную часть акватории. Добывающим судам рекомендовано заходить в поля битого льда с особой осторожностью. Ледовые поля в акватории быстро расширяются, процент заполнения поверхности Охотского моря уже превысил данные на аналогичную дату 2017 г.

Везти уловы на запад стало дешевле

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, холодильные мощности края загружены на 65,4% (в аналогичный период 2017 г. – на 83,9%). Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 9,5 руб./кг (год назад – 13 руб./кг). По состоянию на 22 января, в западные районы страны отправлено три ускоренных поезда с рыбопродукцией.

Петр Савчук обратил внимание на позитивную ситуацию с железнодорожными тарифами. Он отметил, что отсутствие колебаний в цене на перевозку рыбопродукции создает дополнительный стимул для увеличения поставок уловов на внутренний рынок. «Нужно ориентировать рыбаков на российского потребителя. Это важная работа по обеспечению граждан качественной продукцией отечественного вылова и повышению потребления полезной дикой, рыбы», – подчеркнул замглавы Росрыболовства.

Fishnews