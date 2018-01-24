24 января 2018 года

Минтранс определился с инфраструктурой портов

Министерство транспорта утвердило Перечень объектов инфраструктуры морского порта. Принятие такого списка предусмотрено обновленным законодательством.

В 2017 г. в закон о морских портах были внесены изменения: поправки регулируют отношения, связанные с созданием, развитием морских портов и осуществлением в них деятельности.

В частности, в новой редакции было изложено понятие «объекты инфраструктуры морского порта». При этом утверждение перечня объектов закрепили за Минтрансом, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом от 7 ноября 2017 г. № 475 министерство определило такой список. В перечень вошли берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, пирсы, причалы, доки, объекты, необходимые для работы ГМССБ, ледоколы, буксиры, суда портофлота, железнодорожные и автомобильные подъездные пути, склады, административные здания, здания и сооружения для обеспечения работы госорганов и т.д.

Fishnews