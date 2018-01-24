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Вопросы распределения крабовых инвестквот обсудили на совещании у заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА. Фото пресс-службы федерального агентства

Подготовка крабовых инвестквот идет своим чередом

Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.

Напомним, что в декабре Минсельхоз представил для публичного обсуждения проект постановления, регулирующего предоставление инвестиционных квот по крабу. Для судов, которые будут построены под получение инвестквот на вылов крабов, были предложены особые требования.

В середине января в ведомстве сообщили, что планируется собрать федеральные ведомства для обсуждения имеющейся позиции. Такое согласительное совещание провел 23 января заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в обсуждении участвовали представители Росрыболовства и Министерства сельского хозяйства, Минпромторга, Минвостокразвития, ФАС и ФСБ. К моменту совещания проект согласовали Минфин, Минтранс и Минэкономразвития.

Крабу – своя схема

«В ходе встречи Росрыболовство и Минсельхоз представили обоснования к ряду положений проекта постановления, вызвавших вопросы у других федеральных органов исполнительной власти. В том числе даны разъяснения разного порядка проведения аукциона на понижение при отборе инвестиционных проектов по строительству краболовных судов и других объектов», - отметили в пресс-службе ФАР.

До совещания Федеральная антимонопольная служба предлагала распространить правила, которые установлены действующей редакцией постановления правительства, и на процедуры отбора инвестпроектов, распределения и закрепления квот добычи крабов.

Росрыболовство предложило особый порядок. Аукцион по крабовым квотам выигрывает участник, предложивший более низкий размер доли квоты на инвестиционные цели. То есть по каждому лоту побеждает один участник, при этом остатки квот не переносятся на следующий этап, а возвращаются в общую промышленную/прибрежную квоту.

Действующий порядок отбора проектов по строительству других объектов инвестиций предусматривает пропорциональное снижение размера доли квоты на один «шаг аукциона» каждому участнику торгов. И в случае достижения 100% выделенного на инвестиционные цели объема, лимиты закрепляются по результату аукциона в этом размере за всеми участниками.

Глава Росрыболовства объяснил разницу порядка проведения торгов спецификой промысла краба: это добыча высокомаржинального объекта с помощью технологически несложных и относительно недорогих судов по сравнению с другими объектами инвестиций (например, современных супертраулеров с переработкой и безотходным производством на борту).

Для того чтобы не допустить строительство большого количества краболовов под минимальные квоты для прикрытия нелегального промысла, и было предложено ограничить распределение ресурса числом новых судов из расчета потребностей в обновлении крабового флота. Так, для Дальнего Востока, где вылов составляет около 60 тыс. тонн крабов, предусмотрено строительство 30 судов, что позволит обновить 50% мощности флота, рассказали в Росрыболовстве. «Если инвестиционная квота на одно судно будет составлять, например, 100 тонн, то она явно не окупит его строительство, при этом разрешение на вылов даст возможность прикрывать браконьерство и получать прибыль. Мощность экономически эффективного краболова – примерно 1-1,5 тыс. тонн. Поэтому мы и предлагаем ограничить строительство судов-краболовов их количеством», – заявил Илья Шестаков. Пояснение удовлетворило ФАС и сняло разногласие по этому пункту, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Вопросы контроля проработают с ФСБ

Еще один блок согласования касался дополнительных средств контроля на судах-краболовах. Предлагается обязательная установка оборудования визуального мониторинга, контроля видеоизображения с основной палубы, помещения цеха и трюмов с возможностью дистанционной трансляции (CCTV) и для дистанционной передачи данных об измерениях веса уловов, доставленных на палубу.

На совещании решено, что процедура передачи данных о видеофиксации, о взвешивании уловов и сама система наблюдения будут отдельно детально прописаны в совместном приказе Росрыболовства и ФСБ. Проект документа планируется подготовить в течение месяца.

Для поддержки верфей ДФО нашли выход

Участники встречи также рассмотрели предложения по стимулированию загрузки судостроительных мощностей на Дальнем Востоке. По результатам обсуждения решено прописать в документе обязательство по реализации проектов для Дальневосточного бассейна на местных верфях.

Проект постановления по порядку распределения инвестиционных квот по крабам будет разослан на завершающее согласование для последующего внесения в Правительство РФ.

Fishnews
НазадМетки: ФАСбраконьерстводальний востоккрабправительстворосрыболовство

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