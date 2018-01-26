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Производство филе трески в Мурманской области. Фото пресс-службы правительства региона

Комиссия по инвестквотам примет эстафету

В столице продолжается работа по вопросам распределения инвестквот. После того как межведомственная рабочая группа завершит свою часть процесса, к рассмотрению документов от заявителей приступит специальная комиссия.

Напомним, что вопросы предоставления долей инвестиционных квот регламентированы тремя постановлениями правительства – от 25 мая 2017 г. № 633, от 25 мая 2017 г. № 632, от 29 мая 2017 г. № 648 – и распоряжением правительства от 20 апреля 2017 г. 764.

Заниматься отбором инвестиционных проектов должна специальная комиссия. Порядок ее деятельности и состав утверждены приказами Федерального агентства по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Кто в комиссии

Возглавляет комиссию заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Ответственный секретарь – замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Также в состав входят заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев (курирует в министерстве судостроение), заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, замруководителя ФАС Рачик Петросян.

Обеспечивать деятельность комиссии должна специальная рабочая группа, из представителей тех же ведомств. Ее руководителем является Петр Савчук. В состав входят еще семь представителей Росрыболовства, по два представителя Минпромторга, Минсельхоза, Минвостокразвития и ФАС, четыре участника – от Минэкономразвития. По правилам, рабочая группа должна включать не менее двух представителей от каждого ведомства.

Каков алгоритм

26 января рабочая группа соберется на заключительное заседание. В функциях группы – проверять поданные заявления и другие документы на соответствие требованиям, установленным Положением о закреплении и предоставлении доли квоты.

Согласно постановлению правительства, группа должна в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений и других документов рассмотреть их и оформить в отношении каждой заявки заключение. Комиссия затем на основании этих заключений в течение 15 рабочих дней со дня их представления также рассматривает заявления и другие документы.

В пределах 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявок комиссии нужно оформить протокол со списком заявителей, чьи обращения отобраны, и тех, кто фильтр не прошел. Также в протоколе должна быть информация о превышении или непревышении суммарного объема долей квот в отобранных заявках 100% долей квот на инвестиционные цели. Если превышения нет, комиссия отбирает инвестпроекты. В противном случае проводится аукцион на понижение.

Протокол об отобранных и отклоненных инвестпроектах Росрыболовству необходимо разместить в интернете – на своем сайте, а также на официальном сайте торгов (это, напомним, torgi.gov.ru).

В течение 15 рабочих дней со дня оформления протокола комиссии или протокола результатов аукциона на понижение Росрыболовство должно принять акт о закреплении долей квот. Этот документ также потребуется разместить в Сети.

Получать объемы пользователь будет уже после введения объекта инвестиций – судна или завода – в эксплуатацию.

В 2017 г. заявочная кампания проводилась на особых условиях: с 8 июня по 7 декабря включительно. В дальнейшем обращения будут подаваться с 1 марта по 30 июня.

Fishnews
НазадМетки: ФАСдальний востокправительстворосрыболовство

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