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Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большее будущее

Создание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров помогло отрасли пережить тяжелый период 1990-х гг., отмечает Юрий Кокорев, возглавлявший ВАРПЭ в 2003 – 2013 г.

В начале 1990-х ситуация в российской рыбной отрасли была тяжелой. «Первое, с чем мы столкнулись, это проблема управляемости рыбного хозяйства, – рассказал Юрий Кокорев интервью Fishnews. – К концу 1992 года стало очевидным, что система, отлаженная в Минрыбхозе за годы советской власти, можно сказать, не функционировала, она просто оказалась не востребована новой властью. Сводки с бассейнов, хозяйственные вопросы, которые надо было решать – вагоны в портах, вывоз продукции из районов промысла, обеспечение топливом и прочее, – новому сформированному правительству было не до этого».

Все это отражалось на качестве управления и на деятельности предприятий. Они, в свою очередь, ощутив самостоятельность, не всегда соблюдали дисциплину прежней отчетности и выполнения команд, которые шли из центра. «Стало понятно, что если ничего не предпринять, мы окончательно потеряем управляемость отрасли. Правительство и аппарат комитета по рыболовству не могли работать с каждым отдельным предприятием. Тогда появилась мысль об объединенной структуре, которая бы представляла проблемы и интересы рыбаков и выражала консолидированное мнение отрасли», – отметил Юрий Кокорев.

Задумка создания всероссийской ассоциации рыбаков нашла поддержку и в центре, и на местах. В 1993 г. было проведено учредительное собрание, а государственную регистрацию ВАРПЭ получила 24 января 1994 г. «Причем статус всероссийской ассоциации по действовавшему тогда законодательству давала специально созданная правительственная комиссия, и надо отдать должное Владимиру Михайловичу Каменцеву, которого единогласно избрали первым президентом ВАРПЭ, что сертификат, подтверждающий этот статус, мы все-таки получили», – обратил внимание бывший глава ассоциации.

По экспертной оценке ассоциации, от 80% до 90% предприятий, формирующих объемы вылова по стране, считались членами ВАРПЭ. Была проведена специальная коллегия Роскомрыболовства, по решению которой подписали договор о сотрудничестве с отраслевым объединением. В рамках этого договора были созданы рабочие группы.

«Мое решение покинуть пост заместителя председателя комитета было осознанным и добровольным, – подчеркнул Юрий Кокорев. – Хотя для Владимира Федоровича (Корельского, председателя комитета по рыболовству – прим. ред.) стало большой неожиданностью, когда я в середине 1994 года заявил, что хотел бы поработать в ассоциации. Я вам откровенно говорю, что за ассоциацией я видел большое будущее».

В феврале 1995 г. Юрий Кокорев перешел в ВАРПЭ и стал сопредседателем рабочей группы по организации выполнения договора, подписанного с комитетом. По его словам, комитет и ассоциация очень конструктивно и плодотворно сотрудничали. В частности, через ВАРПЭ распределялся специальный резерв из ОДУ с целевым назначением.

Тогда средства из бюджета отрасль получала по остаточному принципу, по факту госфинансирование едва покрывало четверть необходимых затрат, вспоминает собеседник Fishnews. Поэтому возникло предложение сформировать внебюджетный фонд, чтобы хоть как-то продержаться этот период.

«Если мне память не изменяет, комитет зарезервировал порядка 300 тыс. тонн ресурсов из общего допустимого улова с целевым назначением для реализации на платной основе», – сообщил Юрий Кокорев. Встал вопрос, как распределять эти 300 тыс. тонн, чтобы избежать какой-либо личной заинтересованности. Было предложено организовать распределение через всероссийскую ассоциацию. На рабочей группе решили: этим будут заниматься четыре организации под эгидой ВАРПЭ – «Соврыбфлот», «Дальрыба», Ассоциация совместных предприятий рыбного хозяйства и «Севрыба». И такая система действовала практически до периода аукционов.

«Как раз в 2000 году я опять перешел в комитет, но связи с ассоциацией не разрывал, постоянно интересовался их работой и, чем мог, помогал. А в мае 2003 года умер Владимир Михайлович Каменцев. Президентом ВАРПЭ стал Александр Васильевич Родин, который попросил меня вернуться в ассоциацию. На тот момент я уже работал первым заместителем директора ВНИЭРХ. Сначала меня избрали вице-президентом, а когда подошел срок, предложили возглавить ВАРПЭ. Я дал согласие только на один срок – по состоянию здоровья, но вот так получилось, что пришлось избираться и на третий срок», – поделился воспоминаниями Юрий Кокорев.

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НазадМетки: ОДУварпэправительственная комиссияправительство

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