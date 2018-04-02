02 апреля 2018 года

Минсельхоз дополнил проект изменений правил рыболовства

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало актуализированный вариант поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Предполагается не только внести изменения по регулированию добычи лососей, но и привести терминологию в соответствие с обновленным законом о рыболовстве.

Ранее Минсельхоз опубликовал на сайте regulation.gov.ru проект изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Поправки предусматриваются для регулирования добычи тихоокеанских лососей в Камчатском крае, Сахалинской области, на Амуре и в Амурском лимане. Изменения планируются для промышленников, рыбаков-любителей, представителей КМНС.

Теперь, как сообщает корреспондент Fishnews, представлен актуализированный вариант поправок. Новый документ также предусматривает изменения по организации добычи лососей. Кроме того, предполагается привести правила в соответствие с поправками закона о рыболовстве, вступающими в силу с 2019 г., – по использованию термина «рыболовный участок» вместо «рыбопромысловый».

Fishnews