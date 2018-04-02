02 апреля 2018 года

Росрыболовство сформировало законодательную повестку дня

Федеральное агентство по рыболовству определило основные направления по корректировке законодательства в 2018 г. В их числе – поправки в Налоговый кодекс, рыболовство в научных целях, оперативное регулирование промысла и распределение международных квот.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании коллегии ведомства перечислил основные законодательные инициативы, которые необходимо принять в текущем году. Архиважной задачей он назвал внесение изменений в Налоговый кодекс, в первую очередь связанных с определением ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

«Есть поручение Госсовета. Нужно этот законопроект в 2018 году как минимум внести в Госдуму», – подчеркнул Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди других документов, на разработке которых сосредоточится ведомство, – законы о вопросах рыболовства в научных и культурно-просветительских целях и о регулировании, позволяющем Росрыболовству оперативно закрывать промысел при освоении рекомендуемого вылова.

Еще один законопроект связан с распределением международных квот. По словам Ильи Шестакова, нестыковки в действующем законодательстве не позволяют эффективно осваивать ресурс, который предоставляется России в рамках обменных квот другими государствами и в конвенционных районах. «Этот законопроект очень нам необходим, для того чтобы мы смогли нарастить там выловы, смогли спокойно рыбакам дать там работать», – заявил глава Росрыболовства.

Fishnews